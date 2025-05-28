港島東醫院聯網團隊應用超聲波技術於胃造口檢測　喉管脫落率降至零 (19:06)

東區醫院外科資深護師何志偉表示，喉管需穿過皮膚進入體內，肉眼無法看穿身體，難以精確得知喉管位置，護士只能倚賴個人經驗判斷，稍有偏差便可導致喉管滲漏、胃液或奶液滲漏導致皮膚潰爛感染，甚至壞死，最嚴重曾有病人因此出現敗血症；且若喉管並無妥善固定，還可導致喉管脫落，病人需緊急入院重新插入喉管。

何志偉續稱，透過超聲波技術有助實時觀察胃造口喉管位置、插入的位置和深度，減少出現併發症。團隊亦設立放置喉管的既定程序和考核制度，減低人手誤差。東區醫院外科資深護師區芷瑜表示，2022年全面應用超聲波技術於胃造口檢測，令喉管脫落率由2021年的20%降至6%，2023年後更進一步降至0，即無病人因為脫喉管而需要緊急入院接受手術，減少病人困擾，提高護理質素同安全。

超聲波技術觀察水球大小 為病人「度身訂做」覆診時間

團隊亦透過超聲波技術，觀察用以固定喉管的水球大小，預估需要更換喉管的時間。東區醫院外科顧問護師（造口及傷口護理）林嘉淇指，病人更換喉管的頻率因人而異，約為3至9個月，當水球內的水分不足時，便需更換喉管，團隊會根據水球狀態為每位病人「度身訂做」覆診時間，進一步降低喉管脫落率。

團隊表示，這項技術適用於所有年齡的病人，將繼續探討在其他造口和傷口護理應用超聲波，亦會加強培訓及跨聯網技術交流，提及有透過不同的交流計劃，與其他醫院的醫護交流，將有關技術推廣至其他聯網。