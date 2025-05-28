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立法會三讀通過飛機乘客離境稅增至200元　政府冀10月生效　姚柏良張欣宇投反對票 (18:31)

立法會今日以77票贊成、2票反對、5票棄權，三讀通過將飛機乘客離境稅由120元上調至200元。旅遊界姚柏良反對草案，指本港正大力吸引旅客，此時加稅是「左手打右手」，削弱本港機場競爭力。署理財庫局長陳浩濂表示政府已從善如流，將離境稅豁免範圍放寬至48小時內轉機的旅客，以及經陸路和海路口岸抵港轉機的旅客，正全速草擬相關附例，將盡快提交立法會並爭取在10月1日與新稅率同期生效。

立法會今日通過《2025年飛機乘客離境税（修訂）條例草案》，新稅率將適用於今年10月1日或之後購買的機票，政府預計每年可增加約16億元收入。旅遊界姚柏良及香港新方向張欣宇投反對票，投棄權票議員包括教育界朱國強、九龍西梁文廣、選委界謝偉俊、管浩鳴及吳傑莊。新民黨主席葉劉淑儀及選委界劉智鵬、何君堯、馬逢國沒則在席投票。

署理財庫局長陳浩濂表示，因應業界和議員對加稅表達關注，當局已從善如流推出兩項豁免措施。他重申，上次增加飛機乘客離境稅已是2003年，今次加幅與累計通脹相若，加幅對於旅客旅遊開支影響十分輕微。他強調除了機票價格，旅客亦會考慮機場航空網絡、航班班次、周邊交通等因素，認為本港航空網絡領先鄰近機場，加稅後旅客不會有太大誘因轉用其他機場。

張欣宇發言時指本港正全力「拼經濟」，並指出機場客流量尚要增加一倍才能達到「三跑道」的設計客流量，反對政府為增加短期收入，影響來之不易的航空樞紐地位。「我們需要『做大個餅』的一種智慧，而不是去執一些餅碎。」他反駁政府指今次加稅是追回通脹，稱連同旅客保安費、機場建設費及燃油附加費，各項費用在20年間大增三、四倍。他並質疑當局沒分析加稅對不同客群的影響，指出選搭廉航的旅客比例增加，而稅項和附加費佔廉航機票的比例較高。

身兼機管局董事的姚柏良則批評政府拒絕分階段加稅，或將加幅減半。他指，本港航空業復甦速度落後其他地區，客運量增長已放緩，香港既已「築好巢」大力吸客，此時大幅增加機場離境稅是「左手打右手」。他指出，經濟疲弱增加旅客的價格敏感度，加稅也影響本港機場對廉航的吸引力。「我們不可能亦不應該與人『鬥平』，但不代表目前有條件與人『鬥貴』，低估加幅對客運量帶來的影響。」

自由黨航運交通界議員易志明表示，由於當局推出兩項豁免措施，航空業界「勉強支持」草案。他批評大幅上調機場離境稅，與吸引旅客的政策背道而馳，憂慮香港與鄰近深圳和廣州機場的價格差距進一步擴大，令更多旅客轉用內地機場。他憂慮，一旦來港航班及旅客數目減少，航空服務供應鏈將首當其衝，旅遊、零售、餐飲、運輸等行業同受影響，得不償失。身兼機管局董事的民建聯選委界議員陳仲尼表示，本港需要吸引更多國際航空公司尤其是廉航落戶本港，強調加徵飛機乘客離境稅，應兼顧本港航空業競爭力及航空樞紐發展，避免影響旅客流量，以至將航空公司推向其他機場，促請當局做好配套如增值服務，提升旅客體驗。

相關字詞﹕飛機乘客離境稅 姚柏良 張欣宇 編輯推介

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