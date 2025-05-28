男警認向遮仔會借貸時隱瞞欠債　求情稱貸款用於請私家偵探查前妻 (18:11)

被告沈詩浪（45歲，警員）已被停職。他承認各一項欺詐罪及企圖欺詐罪，餘下的一項欺詐罪則獲撤控。辯方求情稱，法庭2018年暫准被告與妻子離婚，兩人2019年正式離婚，但前妻就子女撫養權等問題與被告在家事法庭展開訴訟，被告欲為官司搜證而借錢聘請私家偵探調查前妻，終發現對方再婚、大受打擊。

裁判官問辯方，被告是否會因此案而被開除。辯方指，警方需待刑事案件完成後才展開紀律聆訊。辯方續指，被告中五畢業後加入警隊27年、「一生人只做過一份工」，原本有望升職，現時或會失去工作。辯方希望法庭判非監禁式刑罰，讓他能盡早還清向其他機構所借、涉及債務重組的貸款。裁判官聽罷，指本案背景特別，批准先為被告索取報告後再判刑，但指被告有機會被判監。

案情指，被告2020年3月11日向警察儲蓄互助社申請貸款時，報稱有未還清的貸款，每月需分期還款6625元，遮仔會終向他批出約19.8萬元貸款。他後來被揭發少報分期還款額，實際上每月需還款15448元。

被告2021年5月24日向遮仔會申請貸款時，沒有申報他未還清從其他機構借來的貸款、以及已參與債務重組，導致遮仔會向他批出80280元貸款。若遮仔會知道他的真實財務狀况，就不會批出該筆貸款。