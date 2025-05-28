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孟加拉裔父母涉劇烈搖晃幼子致頭部重傷後不治　法醫稱傷勢需極大力度造成 (17:37)

一個多月大的孟加拉裔男嬰2019年疑遭父母劇烈搖晃致頭部重傷、身體多處骨折，留醫6日後不治，父母被控謀殺及殘暴對待兒童兩罪，案件今（28日）在高院續審。法醫供稱，事主的傷勢需極大力度造成，不可能由其不足兩歲的哥哥所致；控方專家證人、中大醫學院影像及介入放射學系教授亦有同樣觀察，並指事主的傷大機會與虐待性頭部創傷(即Abusive Head Trauma，俗稱搖晃嬰兒綜合症）、人為創傷有關。

被告HOSSAIN Md. Imran（32歲）及AKTER Mrs Farzana（28歲）同報稱無業，二人否認謀殺及殘暴對待兒童兩罪。事主Hossain Iyman（何義文）2019年8月24日昏迷，被送入明愛醫院，同日被轉送瑪嘉烈醫院，同月30日不治，離世時53天大。兩名被告警誡下稱事主的傷是22個月大的長子造成，包括從行李箱跳到他身上。

法醫郭嘉琪昨日供稱，事主頭部受嚴重及致命傷害，包括腦幹近中央位置出現繼發性出血、嚴重腦水腫等，判斷死因為頭部致命性創傷，由鈍力、硬物撞擊等情况造成。

辯方今盤問時指出，在搖晃嬰兒個案中，傷者可出現頸部受傷、視網膜出血等，但事主無這些情况，郭指虐待性受傷不用所有可能傷勢均出現才可診斷。辯方又指，郭檢視事主時未在其身軀發現指痕，顯示他曾遭大力擠壓，郭解釋時引述文獻記載，只有約1成同類個案有捉緊身體而導致的瘀傷。她在覆問下補充，事主的傷勢需極大力量造成，認為兩名被告不足兩歲的長子「不能做出咁巨大嘅力度」。

控方專家證人、中大醫學院影像及介入放射學系教授朱昭穎供稱，事主硬網膜出血至腦中間部分，除非大力搖晃，否則此部位的血管難以因創傷引致撕裂。朱以嬰兒模型示範搖晃動作，指嬰兒的大腿因不受控制而形成輾力並拉扯會導致骨折；就事主後方肋骨折斷的情况，朱稱若是因哥哥從上方跳下，事主應是前方肋骨折斷，尤其他「未識行、未識走」。審訊明續。

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