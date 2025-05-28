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女童疑遭母親兩男友非禮及非法性交　事主稱因擔心胞妹安危故求助 (17:00)

女童疑遭母親的兩任男友分別非禮及非法性交，多年後其母疑妨礙他人報案。案件今（28日）在高院續審。現16歲女童供稱，當她知悉妹妹將與其母男友到內地，由於她10歲時遭對方性侵，出於擔心妹妹安危，遂向補習老師求助。辯方質疑，女童聲稱兒時是自願與其母男友發生性行為，為何後來方知不妙。女童稱「大個知係錯」，辯方連番追問「幾時知係錯？」、「19年唔知係錯？」，女童默然良久後說「我唔知點答。」

被告分別為全志明（現53歲）、李錦輝（現71歲）及N.D.（女、現49歲）。女童X獲准以視像作供。據X早前證供，X於2017年時約8歲，其母N.D.與李錦輝是情人關係，X會稱呼李為「李舅輝」；2019年時N.D.與全志明交往。

代表李的辯方律師於盤問X時指，其母於2017年間同時與4名男士交往，對象包括「住樓下」及「閨密嘅老公」，而李只是其中一人，其母亦吩咐X以「舅舅」來稱呼她的諸位男友。X稱知悉其母有其他男友，但她只會用「舅舅」來稱呼李，X後來得悉這樣做是為向鄰居解釋為何有陌生男人出入她家。

辯方又指，X聲稱她遭李非禮時，她是假裝入睡及瞇眼看見李的容貌，指李有一對單眼皮的小眼睛。X確認後，辯方向她展示李的照片，並指相中的李是雙眼皮，X表示同意；辯方又指，X亦遭其母的另一男友全志明非禮，而X描述分別遭全及李非禮的情節相近，因為X將全非禮她的事轉移給李。X表示不同意。

X亦供稱，她於2023年知道全將帶妹妹Y到內地數天，由於X曾遭全非禮及非法性交，X亦知道全曾與Y接吻，出於擔心Y的安危，遂向一名蔡姓的女補習老師求助，將全與李的事和盤托出。辯方質疑，X供稱她是自願與全性交，為何之後才知不妙。X回答「細個嘅諗法，大個知係錯」。辯方亦指，X出於羞恥，為了合理解釋她與全之間的事，才虛構自己亦遭其母前任男友李的非禮。X稱不同意。

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