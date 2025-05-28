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政府周六接收大欖隧道並實施易通行分時段收費　同日凌晨3時至5時封閉 (15:33)

政府將於5月31日0時0分接收大欖隧道，之後短暫停止運作約5分鐘以更新收費設施，其後會實施分時段新收費，暫時繼續使用人手或「快易通」收費。大欖隧道當日凌晨1時起分階段實施臨時交通及運輸安排，凌晨3時至5時會全線封閉進行轉換工程，同日凌晨5時起將實施「易通行」不停車繳費服務。

新收費下，私家車於星期一至六繁忙、一般和非繁忙時段的收費分別為45元、30元和18元，星期日及公眾假期全日劃一18元；電單車各時段收費介乎7.2元至18元。的士固定收費28元；其他商用車43元。運輸署表示，駕駛人士可從隧道增設的顯示屏或運輸署「香港出行易」流動應用程式，了解實時隧道費資訊。

運輸署副署長何廣鏗說，大欖隧道新收費將善用大欖隧道的剩餘容量，同時保持隧道暢順，紓緩替代路線的擠塞，促進新界西北與市區的人流物流。他預計，屯門公路2026年可紓緩5%流量。

大欖隧道當日凌晨1時起分階段實施臨時交通及運輸安排

實施易通行後，大欖隧道所有人手和「快易通」收費通道將會取消，往市區方向的收費廣場將調整至3條行車線；往元朗方向則調整至4條行車線；相關部門稍後將拆除所有收費亭和收費島，並調整行車線的安排。運輸署總工程師/交通工程（新界西） 岑蕙琳指出，大欖隧道一帶將由5月31日凌晨1時起分階段實施臨時交通及運輸安排，以準備實施「易通行」。其中收費廣場及所有經青朗公路前往大欖隧道的支路會於凌晨1時至3時分階段封閉部分行車線；凌晨3時至5時，大欖隧道和所有支路入口將全線封閉，駕駛人士須改用屯門公路。大欖隧道臨時封閉期間，收費廣場巴士站將停用，3條通宵巴士路線會改道。

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