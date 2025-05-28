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議員質疑「打小人」迷信及擾民關注會否發牌規管　劉震：屬商業活動不擬發牌 (14:42)

銅鑼灣鵝頸橋以「打小人」攤檔聞名，有議員今（28日）在立法會關注對當區居民造成困擾，會上不少議員批評「打小人」迷信。文體旅局副局長劉震回應指「打小人」屬於商業活動，不擬設發牌或認證制度。

民建聯梁熙關注，鵝頸橋每逢周末「雜亂無章」，對當區居民造成困擾，當局會否設立認可發牌機制。文體旅局副局長劉震表示，「祭白虎」是驚蟄節氣習俗，有特殊意義，而「打小人」全年無休，與驚蟄無關，屬於由服務提供者進行的商業活動，從非遺角度不會有認證工作。環境及生態局副局長黃淑嫻亦稱食環署不擬就此發牌。

劉震又稱，每年3月是「打小人」人流高峰期，鵝頸橋目前10個相關檔攤，灣仔民政署定期統籌跨部門聯合清理行動，改善對當區環境影響，今年1至5月，已採取9次聯合行動。

選委界議員陳永光關注會否取締非法「打小人」，「既然不在非物質遺產清單裡，為何不管好，而要繼續做導人迷信的行為？」建築、測量、都市規劃及園境界謝偉銓稱「有人說打小人迷信，而且予人感覺有些惡意及負面」，但「打小人」可視為趨吉避兇的特色習俗，並詢問政府如何美化市容。

黃淑嫻稱不同部門會繼續各施其職，避免滋擾市民。梁宏正表示有需要會將議員意見交區議會討論，與部門商討。

選委界吳傑莊詢問，有外媒藉「打小人」活動渲染香港迷信特質，當局如何應對文化標籤。劉震稱盼通過正確教育，讓市民認識驚蟄意義，因此舉辦不同活動推廣二十四節氣。他又稱「打小人」是否優秀傳統文化有待商榷，若社會主流意見盼就此研究，當局願意立案。

九龍中議員楊永杰稱「打小人」吸引旅客，當局會否在中華文化體驗館推廣。劉震稱推廣時會緊扣驚蟄節氣，而非「隨隨便便365日都會進行這件事」，才能給市民、學生對二十四節氣有正確認知。

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