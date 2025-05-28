曾負責審南丫四號入水穩定性數據　驗船督察不知「船總長度一成」規定　稱「我唔一定識」 (14:43)

據呈堂文件，麥溢威1998年4月在場參與傾斜測試，並記錄6個艙室的濕度，包括涉水密門爭議的舵機房。麥庭上表示，不記得當年有否入舵機房，亦不記得船上有多少個艙室。

遇難者家屬一方指，麥溢威在2013年調查委員會供稱驗船前會翻閱圖則。麥稱對2013年證供無印象，但一般靠圖則「攞個概念」，不代表核准圖則。家屬方指，舵機房的實際長度和圖則長度為1.625米，「我仰臥都超過1.625米」，為何無留意。麥重申對舵機房無印象，因南丫四號是已發牌的舊船，結構應與圖則一致。

麥溢威亦負責審閱船廠1998年提交的破艙穩性計算書，在「seen」（已閱）的蓋印旁簽署，其後船隻獲發短期驗船證書。麥庭上表示，自己不認識評估穩性的船總長度規則，僅獲上司指派審核計算，直至海難後才知道規則。家屬一方關注，計算書列明舵機房長0.87米，是實際長度1.625米近一半。麥承認無留意相關數據，又指「seen」不代表批准計算書，各人有不同理解。

海事處一方引述調查委員會謄本，麥溢威曾被問及穩性計算書和圖則差異，表示無法解釋。麥庭上表示，委員會聆訊以英文進行，看來翻譯錯誤。他又指，不肯定當年評估穩性，是以南丫四號有5個或6個艙室為基礎，因「成班人上庭（調查委員會聆訊）之前開過會」，曾討論兩種估算基礎。