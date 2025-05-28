西醫蔡淑梅涉濫發免針紙　專家證人稱因精神病不適合打針情况罕見 (14:45)

控方專家證人、新界東醫院聯網家庭醫學部顧問醫生許明通供稱，其專業範疇等同以往坊間形容的「普通科醫生」，「基本上我同蔡醫生都係同一行」，他亦曾就接種新冠疫苗向市民提供諮詢。

就蔡淑梅以「疫苗恐懼症」為由發「免針紙」，許明通表示，於涉案時段，醫學證據顯示，病人會因接種新冠疫苗後有敏感反應、患藥物敏感，以及有長期病患等而不適合接種疫苗，因精神病而不適合接種情况較罕見，他當時亦觀察不到科學事實，反映「好多人出現恐懼症」。

許明通稱，他早前就本案向警方給予初步意見時，推斷蔡就「疫苗恐懼症」一詞的使用「未必好精準」、「未必真係用緊精神科斷症去理解」，蔡或只是以「疫苗恐懼症」形容病人精神狀况。許同時強調，要從每個病人的個案審視蔡的評估是否恰當。

對於醫生應如何評估病人患「疫苗恐懼症」，許明通說，醫生應詢問病人的教育、工作和家庭背景；是否從來不接種疫苗或不抽血；會否出現心跳、手震和「好唔自在的感覺」；其恐懼有否影響工作、生活和社交；是否對藥物有嚴重敏感或有長期病患。

許明通亦舉例解釋恐懼的定義，稱若他在法庭內看到一隻蟑螂後，立即心跳和手震，要離開法庭，甚至無法繼續作供，其恐懼「遠遠大於曱甴的傷害」，加上有關恐懼持續6個月等，便可能構成恐懼。