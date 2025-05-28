22歲女子認用美圖秀秀更改DSE成績　求情稱犯案因不想母親失望 (14:34)

被告為吳梓瑩（22歲，無業，持香港身分證）。辯方求情稱，校方主要因被​告的副學士成績及面試表現才決定錄取她，而英文科成績只是入學門檻，被告原本的第二級也達到門檻。

辯方稱，被告曾主動致電把事件通知校方，也有請考評局把正確的文憑試成績證書郵寄給校方，不過所有申請人也須經考評局向校方提供成績證書，遭香官質疑被告早知自己的行為會在校方的監察制度下被揭發，卻意圖誤導法庭指她有自首。

案情指，被告去年報讀香港教育大學的語文研究（榮譽）文學士（英文主修）課程，大學職員於去年6月19日收到被告在網上提交的申請表及文憑試成績通知書副本，兩者均顯示被告的英文科成績為第三級。被告同年7月26日通過網上面試後獲錄取。校方8月22日核對由考評局發出的成績通知書，證實被告的英文科成績僅為第二級。校方查問下，被告回覆指更改成績是「因為好玩」。

校方報警及取消錄取。被告去年9月20日被捕，在警誡下說：「我係send（傳送）錯資料。」她在警誡錄影會面下承認用手機程式「美圖秀秀」把文憑試成績通知書副本上的英文科成績由第二級改為第三級，目的是加強競爭力。