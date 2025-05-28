美國對港貨輪徵港口費　陳美寶籲業界保持信心　當局研向國際組織申訴 (13:10)

商界議員嚴剛關注措施負面影響及應對措施，陳美寶說局方一直與業界保持溝通，批評措施「損人不利己」，但強調企業受影響程度視乎美國業務比例，難一概而論。她稱業界反映香港營商環境「無可比擬」，但不會低估措施壓力，籲業界保持信心，避免倉促決定，錯失發展機遇。

陳美寶又說業界認為政府財政補貼欠可持續性，反而希望鞏固香港營商優勢，政府將強化海運業生態圈，例如大宗商品貿易商半稅優惠，明年上半年將提交立法會，並開拓內地及國際市場，海事處第四季將在中東成立新專責團隊。

保險界議員陳健波同樣關注對本港影響。陳美寶稱初步而言，近年香港往美國載貨的港口吞吐量由2014年至2024年減幅逾七成，其他新興市場份額上升，現時僅3成香港註冊船舶與美國業務來往，但強調不會憑此數據評斷影響，因措施的歧視性會帶來長遠影響，當局將研究政策及業務便利。

經世貿、聯合國發起法律挑戰？ 陳美寶：會徵詢法律意見

航運交通界議員易志明質疑，美國向中國船舶徵收港口費違反《聯合國海洋公約》中收費不應帶歧視規定，也可能違反世貿《技術性貿易壁壘協議》，當局會否考慮經世貿或聯合國發起法律挑戰。陳美寶表示，措施針對中國企業，當局及海事處會徵詢法律意見，在配合國家作出反制方面，將和業界密切商討。

選委界譚岳衡問，如何發揮空運增加抵消海運損失。陳美寶稱貨主選擇以貨機出貨，但空運成本較高，政府將簡化審批制度增加航班，惟強調航運同樣重要，會積極開拓多式聯運。

鄧家彪問長和風波被提醒離題

另外，工聯會鄧家彪詢問若長和堅持出售港口，當局有否評估對香港物流公司影響，被立法會主席梁君彥提醒「你的問題與主體（問題）有出入，不過局長有否簡單回覆？」陳美寶表示，相信香港有經驗豐富的海運生態圈，一定會珍惜及團結力量。