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警隊空缺率約17.4%　鄧炳強：近年投考人數增證招募策略初見成效 (13:08)

保安局長鄧炳強今（28日）回應立法會議員口頭質詢時表示，截至今年3月31日，警隊空缺職位共5765個、空缺率約17.4%，與過去3年相若。他說，警方以積極主動及多管齊下的招募策略，將制度拆牆鬆綁，並擴大招募網絡和推動智慧警政， 近年已有更多人投考警隊，反映招募策略初見成效。鄧炳強亦表示，警方會配合政府公務員編制縮減要求，透過重新訂定工作優次，適當調配人手及利用科技提升行動效率，確保編制調整後警隊工作不受影響。

警方將於2025/26年度招募130名見習督察及1140名警員。提出質詢的議員蘇長荣形容警隊現時「10個煲得返8個蓋」，關注為何25/26年度只招募共1270人。鄧炳強解釋，警方於2024/25年度共收到1.2萬多份申請，但強調招募時除重視數量亦要重質，又說警方要務實處理，制定招募目標時考慮人手編制、行動需要、訓練資源、社會整體環境及勞動市場等因素。

實政圓桌田北辰稱，2019年反修例令警務人員與部分年輕人關係緊張，關注當局如何提升警察在年輕人心中的形象。鄧炳強說，當時有年輕人被假新聞、刻意抹黑的假消息誤導，令他們對警方有誤解，而隨着時間過去沉澱下來，加上相關法庭審訊，他認為大部分年輕人已清楚當時錯誤相信假新聞及消息，並感到後悔。他又指，2024年警隊公眾意見調查結果顯示，18至29歲受訪人士對警方的評分由2021年的38.91上升至53.6。

馬逢國問會否招募退役駐港部隊人員  鄧炳強：公務員須為本港永久居民

議員馬逢國問到警方會否擴大招募至內地非港生及非永久居民，又提到駐港部隊每年有大量退役人員，當局會否考慮招聘他們進入警隊。鄧炳強說，法例要求公務員必須為香港永久居民，警方歡迎符合相關條件的人士加入警隊，如有相關經驗就更歡迎。

民建聯黃英豪問及當局會否考慮擴大輔警編制，鄧炳強表示，輔警在前線巡邏能夠提供協助，而招聘情况亦比正規警察較好，編制及人手相距不大，如有需要會適時檢討是否擴大編制。

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