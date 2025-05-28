去年219名公務員懷疑濫用病假　楊何蓓茵指當中有「很少」屬真正濫用 (12:33)

立法會體演文出界議員霍啟剛今日在立法會大會提出口頭質詢，表示有意見指每年公務員濫用病假的個案逾百宗，關注政府對於公務員經常放病假及持久病假的管理方法，以及會否考慮修訂《公務員事務規例》，引入更嚴謹的病假審核機制。

楊何蓓茵表示，如果部門懷疑員工濫用病假，會要求員工到指定醫管局醫生或政府診所求診，並提交醫生證明書，2020年至2024年相關個案分別有261宗、182宗、179宗、211宗及219宗。她說歷年個案數目不會相距很遠，又強調並非全屬濫用病假個案。

至於整體公務員放取病假的數字，楊何蓓茵稱2022年至2024年，全體公務員放取非工傷病假總日數分別為90萬日、120萬日及110萬日，20229年數字較低源於正值新冠疫情，被發出隔離令得公務員可獲特許缺勤，毋須放取病假。2022年公務員放取工傷病假的總日數為約10萬日，2023年及2024年同為8萬日。

楊何蓓茵表示，2024年約三成公務員全年沒放取病假，放取超過10日病假的公務員則佔15%，包括因工作嚴重受傷、身患嚴重疾病需治療數月的個案。

楊何蓓茵稱，公務員事務局定期收集和分析各政策局和部門的病假數據，如果個別政策局或部門放取病假日數或放取持久病假的人數呈明顯上升趨勢，將要求部門加強督導，審視原因，並檢視和強化病假管理指施。她說政府會嚴肅處理濫用病假問題，倘證實可採取紀律行動，涉及刑事成份亦會向執法部門舉報。