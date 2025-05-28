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議員關注外賣員勞工權益　孫玉菡料今年內提出改善數碼平台工作權益方案 (11:57)

工聯會立法會議員黃國提出口頭質詢，關注數碼平台食物外送員未獲各項勞工保障。勞工及福利局長孫玉菡表示，政府透過調查及集思會等搜集意見及數據，將於今年內提出進一步改善平台工作者權益的方案，並會考慮以立法方式加強保障平台工作者，會參考世界各地的做法，結合本地情况制訂方案。他又表示，已成立由政府、平台公司及勞工團體代表的聯絡小組，會繼續通過小組推進相關保障工作。

黃國追問會否透過修例形式，確保平台工作者與平台公司的僱佣關係。孫玉菡回應說，不適宜一刀切將所有平台工作者列為僱員，稱要考慮一系列因素及視乎其工作性質。他補充指，據當局了解，平台公司現時與工作者簽訂的協議清晰說明是否屬自僱，若工作者有疑問，亦可向勞工處勞資關係科諮詢。他亦指出，香港法庭案例已定出一系列考慮因素，分辨屬自僱人士還是僱員，包括被指稱為僱主者是否對被指為自僱者的工作有控制權；被指稱為自僱者的人士是否自備工作所需的器材或工具、是否需負上財政風險等。

外賣平台Keeta早前有送遞員罷工，要求Keeta撤銷搶單機制，並抗議近月削減單價。勞聯林振昇問及當局會否將聯絡小組提升至三方協商平台，加入外賣員車手代表。孫玉菡說，聯絡小組的目標是為平台工作者制定保障措施，每間平台公司及其工作者的合作協議條款不宜於小組內進行。不過他又說，勞工處關注事件，已積極聯絡雙方提供協助，希望可和諧協商。

民建聯顏汶羽問及當局會否先與平台公司商討推出行業規則，如車手駕駛安全守則、惡劣天氣工作守則等。孫玉菡說，現時聯絡小組亦有推動此方面工作，不過只屬行業自願遵從，如果公司未有跟從，當局無法以法律手段追究。

另外，工聯會郭偉強問及黑工問題，關注當局如何執法。孫玉菡說，入境處及勞工處會就非法勞工問題執法，又稱平台公司可以確認工作者是否為合法勞工，聯絡小組可商討加強有關方面工作。

相關字詞﹕食物外送員 數碼平台 孫玉菡 勞工及福利局 立法會 編輯推介

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