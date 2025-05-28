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婚禮佈置公司突失去聯絡兼專頁全刪 逾百新人大失預算 (08:00)

近日有婚禮佈置公司懷疑結業，料逾百新人受影響，涉款逾百萬元。有事主向本報指，今年2月透過酒店場地接觸涉事公司，繳付訂金後亦有多次溝通，最近一次聯絡為上周三，至本周一發現涉事公司失聯，現時頓感無助，擔心未及覓得其他佈置公司，並計劃向海關、消委會舉報。相關公司的社交媒體專頁已全數刪除，電話亦無人接聽。

海關昨日回覆本報查詢時表示，已接獲相關舉報，現正作出跟進，如發現違反《商品說明條例》的情况，會採取適當的執法行動。消委會則表示一般不會評論個別個案，如接獲消費者投訴，會按既定程序處理。

涉事公司為「PS Wedding & Event Decoration」，於2012年開業，業務性質為婚宴佈置及婚宴產品零售，地址位於新蒲崗一工業大廈，擁有人為一名鍾姓男子。

計劃於今年年底在酒店舉行婚禮的苦主Karen（化名）向本報表示，今年2月於一家酒店的婚展開放日與PS Wedding接觸，而酒店一方亦向她表示與該公司有合作。Karen 選購價值18588元的基本佈置套餐，連同其他額外項目涉款37000元，並已繳付18000元的訂金。Karen說，在決定購買服務後，曾與負責人Ken溝通，包括對方曾向她提供四、五次設計圖，形容過程順利，對方亦很用心，會用心提供建議。

Karen說，直至本周一晚上，從一些群組內留意到有指PS Wedding的Facebook和Instagram帳戶突然刪走，她隨即透過Whatsapp聯絡Ken，當時仍見「雙剔」，惟昨日早上再發訊息時已變「單剔」。她透露，由PS Wedding 顧客發起的通訊群組中有逾百人，涉款逾百萬元，當中大部分是經酒店、婚展接觸PS Wedding。她又提及，有事主昨日曾到PS Wedding位於新蒲崗的辦公室，但發現人去留空，而且有自稱業主的人士稱PS Wedding同樣拖欠租金。

雖然Karen的婚禮年底舉行，但她說即使勉強有半年時間找其他佈置公司，也頓感無助，形容事情來得突然，需要時間沉澱，而且今年屬雙春兼閏月，料更多人結婚，相信不易再找到其他佈置公司；她亦計劃向海關、消委會舉報，甚至入稟小額錢債審裁處。

本報記者根據Karen所提供的電話號碼，昨晚曾致電Ken和另一名銷售員，均轉駁至留言信箱。

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