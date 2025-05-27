南丫海難｜家屬方質疑驗船時未察覺無水密門　海事處澄清船齡未足以審閱圖則 (17:05)

前海事處高級驗船督察王文偉供稱，他擁有大專學歷，修讀船體學。王於1996年加入海事處，當時職級為助理驗船督察，及後一直晉升到高級驗船督察，至2020年退休。研訊主控問及驗船的情況，指假如在船艙內有一個洞口，其闊度足以讓人通過，驗船督察會否因此起疑。惟王表示，船隻一般有多處洞口或通道，若無資料作參考，難以產生懷疑。

海難死者家屬的律師指，王於1999年被委派檢驗「南丫四號」，由於需要檢查艙壁厚度，王理應在驗船之前已審閱船隻的圖則，遂質疑王為何沒有察覺「南丫四號」船艙內缺少水密門。王稱他記不起原因，又指他不會在驗船時將圖則帶在身上，加上一天內需檢驗多艘船，不可能仔細比對圖則與船隻。

海事處的律師則指，「南丫四號」於1999年的船齡為3年，而根據相關指引，船隻的船齡達到8年以上才需要檢查艙壁厚度，因為長時間航駛會侵蝕艙壁，使其厚度變得較薄。海事處一方遂指，當時王理應毋須檢查艙壁厚度，他亦理應毋須事先審閱船隻的圖則。王對此表示同意。