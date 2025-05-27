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元朗廈村貨倉三級火未熄滅　涉及燒電器雜物等　一職員一消防受傷清醒送院 (20:46)

元朗廈村貨倉三級火，焚燒逾7小時仍未救熄滅。消防指，火警涉及5個貨倉，主要儲存電器、衣物、雜物等，估計滅火行動仍要維持一段時間。事件中，一名倉庫職員背、頸燒傷，一名消防人員吸入濃煙不適，兩人清醒送院。火警中，消防救出5隻狗，全部無受傷。起火原因要等待火警熄滅才能展開調查。

消防處分區指揮官（新界西）黃宇輝指，消防今日（27日）中午12時40接獲報告，指天水圍廈村貨倉火警。消防接報後約5分鐘到場。火場面積約200米乘以200米，涉及5個貨倉，主要儲存電器、衣物、雜物，部分貨倉已經倒塌。行動中，消防處共調派94部消防車輛、9部救護車輛，共出動430名消防及救護人員，開6條喉、6隊煙帽隊進行灌救。

行動中，消防使用無人機在高空進行監察，利用滅火機械人幫助救火；消防處煙火特遣隊就火勢發展進行風險評估，給予專業意見；危害物質專隊利用無人機監察煙霧濃度及毒性；災難應變救援隊安裝位移偵測器，如貨倉有倒塌危險，會發出警報，通知消防員撤離。

經評估現場環境，消防要鋪設輸水喉超過300米距離，消防處於是在下午1時33分將火警升為三級，以調派額外資源到場滅火救援。火警中共有50人自行疏散，消防處亦救出5隻狗，全部無受傷，已交予狗主。估計滅火行動仍要維持一段時間。

消防處天水圍救護站主管潘江澤指，事故中有兩名傷者，其中一名倉庫職員自行報稱受傷，經救護員檢查，發現其背部及頸部二級燒傷。另外，一名消防人員行動期間報稱不適，懷疑吸入濃煙。兩人均清醒，分別送往屯門醫院及天水圍醫院治理。其中倉庫職員被送屯門醫院急症室；消防員被送往天水圍醫院，現時情況穩定。

天水圍分區助理分區指揮官行動總督察林曉暉指，截至現時，廈村路介乎廈村迴旋處及田下路一帶之間的雙線雙程路段仍然封閉，警方呼籲駕駛人士留意交通情況，遵從警方指示。

 

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