屯門區多處11時起停水　醫管局指屯門醫院、青山醫院及小欖醫院獲派水車支援　服務暫不受影響 (20:07)

水務署最初公布消息時，提及停水受影響範圍包括屯門醫院和青山醫院，其後更新圖表，未見提及該兩間醫院。

水務署透過facebook「滴惜仔」指，就屯門公路往元朗方向近兆康站的水管滲漏事故，為配合緊急維修水管工程，水務署預計約於今晚11時起需要暫停於屯門區北部、皇珠路以北、震寰路及青松觀路交界以南，及屯門河以西北全部樓宇的食水供應。受影響範圍詳列於附表。部分樓宇備有水缸，所以仍能維持供水一段時間，實際停水時間視乎樓宇水缸原有的儲水。

水務署由現在至11時，水務署會安排8輛水車及120個水箱，在停止供水前到現場為受影響居民提供臨時食水供應。

另外，屯門碼頭附近一帶的沖廁水供應亦已經暫停。水務署已與當區區議員及關愛隊保持密切聯繫，在有需要時為受影響用戶提供適切協助。

水務署工程團隊正全力搶修，以爭取在明早清晨時分或之前恢復相關食水供應，並爭取於早上交通繁忙時段前全面重開屯門公路。 我們正密切跟進相關工程進展，並會於稍後時間提供進一步更新。水務署指，對是次事故為市民及駕駛人士帶來的不便深表歉意，並感謝各方的耐心與配合。另外，水務署已與區內醫院聯繫，確保醫院供水不受影響。

運輸署晚上6時許指，新界區屯門公路（往元朗方向）、皇珠路（往屯門公路方向）、鳴琴路（往寶田邨方向）、青雲路（往寶田邨方向）、青山公路－新墟段（往元朗方向）、青山公路－嶺南段（往元朗方向）、青田路（往屯門公路方向）、新田公路（往元朗方向）交通仍然繁忙，呼籲駕駛人士行經上述路段敬請忍讓及小心駕駛。