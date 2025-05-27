明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

涉向合作夥伴索賄助解糾紛　中煤香港副總經理罪成還押候判 (18:28)

中煤能源香港有限公司（下稱中煤香港）一名時任副總經理涉於2018年向合作夥伴索賄200至300萬元，以助對方以最有利條款解決雙方的一個爭議。該副總經理否認一項代理人索取利益罪受審，案件今（27日）於東區裁判法院裁決。裁判官屈麗雯裁定被告罪成，並指案情嚴重，無論被告最終是否有收取賄款，他的行為已破壞代理人關係中的誠信。屈官將案件押後至6月10日判刑，以待索取被告的背景報告，其間被告還押。

被告王文寧（64歲）為中煤香港時任副總經理。控方開案陳辭指，被告1982年加入中國中煤能源集團有限公司（下稱中煤集團），後獲調派到其全資子公司中煤香港。中煤集團與高豪企業有限公司之間有糾紛（下稱高豪），被告負責處理糾紛，因而與高豪董事周台婷交涉。被告於2018年10月8日向周透露，他急需金錢，以支付山西洗煤場意外的賠償金，問周可否借他200至300萬。作為交換條件，被告答應會以對高豪最有利的條件解決糾紛。

屈官裁決時稱，案發時被告代表中煤香港及中煤集團去與高豪溝通，以處理中煤集團與高豪之間的糾紛，因此中煤香港在也是糾紛中的利害關係方，被告在案中的行為違反了他作為中煤香港代理人的誠信。屈官又指，無論被告最終是否有收取由周台婷提供的款項，他的行為已破壞代理人與主事人關係中的誠信，對雙方之間的信任造成損害。

屈官表示，沒證據顯示被告曾獲上司許可去遊說周台婷向他提供款項，雖然上司沒限制被告用任何方法去解決公司之間的糾紛，但的確曾要求他處理事情時須公私分明。屈官因而裁定被告罪成。

辯方求情指，被告沒意圖以權謀私或違反誠信，並獲多位同事及友人撰寫求情信。屈官聽罷，稱被告經審訊後被裁定罪成，或會被判監，但仍決定先為他索取報告再判刑。

相關字詞﹕法庭 編輯推介

上 / 下一篇新聞