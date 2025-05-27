涉向合作夥伴索賄助解糾紛　中煤香港副總經理罪成還押候判 (18:28)

被告王文寧（64歲）為中煤香港時任副總經理。控方開案陳辭指，被告1982年加入中國中煤能源集團有限公司（下稱中煤集團），後獲調派到其全資子公司中煤香港。中煤集團與高豪企業有限公司之間有糾紛（下稱高豪），被告負責處理糾紛，因而與高豪董事周台婷交涉。被告於2018年10月8日向周透露，他急需金錢，以支付山西洗煤場意外的賠償金，問周可否借他200至300萬。作為交換條件，被告答應會以對高豪最有利的條件解決糾紛。

屈官裁決時稱，案發時被告代表中煤香港及中煤集團去與高豪溝通，以處理中煤集團與高豪之間的糾紛，因此中煤香港在也是糾紛中的利害關係方，被告在案中的行為違反了他作為中煤香港代理人的誠信。屈官又指，無論被告最終是否有收取由周台婷提供的款項，他的行為已破壞代理人與主事人關係中的誠信，對雙方之間的信任造成損害。

屈官表示，沒證據顯示被告曾獲上司許可去遊說周台婷向他提供款項，雖然上司沒限制被告用任何方法去解決公司之間的糾紛，但的確曾要求他處理事情時須公私分明。屈官因而裁定被告罪成。

辯方求情指，被告沒意圖以權謀私或違反誠信，並獲多位同事及友人撰寫求情信。屈官聽罷，稱被告經審訊後被裁定罪成，或會被判監，但仍決定先為他索取報告再判刑。