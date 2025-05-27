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政府30招促進銀髮經濟　推零售優惠、銀色品質保證、就業培訓等　卓永興：難訂效益指標 (16:26)

促進銀髮經濟工作組今（27日）就促進「銀色消費」、銀色產業、「銀色品質保證」、「銀色財務及保障」安排、釋放銀色生產力五個範疇，公布30項措施。政務司副司長卓永興表示，不少措施定下大方向，推行時要與外間機構合作，故難以訂下效益「硬指標」。

卓永興介紹，在促進「銀色消費」方面，推廣長者展覽及零售、飲食等方面，由商經局牽頭推動，措施包括：

  • 在展覽中加重「銀髮經濟」元素，例如免費入場安排、專屬優惠、銀色產品、服務組合等
  • 新增「銀髮經濟」專題展覽，料最快2026年第一季舉行
  • 為長者提供零售優惠，今年第三季將舉行「香港開心購物節」，推動屬下會員品牌提供長者優惠
  • 推動零售界開發銀髮產品和服務
  • 利用貿發局電商平台，如「香港設計廊」網店供應銀髮產品，已於今年新增一個專屬欄目，6月起持續更新產品
  • 今年第三季正式推出「老友記 食好啲」，提供長者喜好的餐飲體驗及優惠，料逾百間食肆響應
  • 支援商界推廣照護食
  • 提供迎合長者需要及喜好的預先包裝食物
  • 與社聯在11月舉辦「樂齡科技博覽暨高峰會」加入相關主題演講
  • 消委會強化「銀色消費」資訊
  • 透過關愛隊、長者中心、海關，加強推廣精明消費

釋放「銀色生產動力」方面，由勞工及福利局牽頭：

  • 推動「後50」人士（尤其「後60」人士）接受培訓及就業，包括僱員再培訓局將於第二季針對人力需求殷切行業推出「後50」
  • 舉辦更多適合中高齡人士的招聘會
  • 明年第一季中期檢討「再就業津貼試行計劃」及「中高齡就業計劃」
  • 加強推廣長者友善僱傭措施

推廣「銀色品質保證」，由商經局牽頭：

  • 推出「照護食灣區標準」，料今年底前可將「照護食」正式納入「灣區標準」，並鼓勵食肆和食品生產商採用標準
  • 料明年內推出「香港Q嘜優質銀色產品計劃」
  • 短期內推行「長者友善樓宇設計自願認證計劃」
  • 推行「香港註冊—銀髮友善系列」，香港品質保證局已於本月開始計劃，獲註冊的場所、產品和服務可獲發標籤

推廣「銀色財務及保障」安排，推廣防騙概念及退休產品，由財經事務及庫務局牽頭推動：

  • 開發更多跨境養老保險產品
  • 法律業界加強推廣「平安三寳」
  • 加強推廣「HKMC 退休3寶」及推動本地年金市場進一步發展
  • 加強長者理財教育
  • 加強長者金融防騙教育
  • 加強銀行防騙措施
  • 為業界制定「長者友善銀行服務指引」，今年第四季推出

發展銀色產業方面，由創新科技及工業局牽頭：

  • 科技園公司、數碼港、生產力促進局、政府成立的研究及發展中心發展樂齡科技生態圈
  • 促進樂齡科技研發項目的成果轉化及商品化
  • 對接樂齡科技產品研發與長者需要
  • 擴闊樂齡科技產品的家居使用

相關字詞﹕銀髮經濟 樂齡科技 樂齡產品 銀色消費 銀色產業 銀色品質保證 編輯推介

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