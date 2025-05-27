蔡淑梅涉濫發「免針紙」案　證人稱一家人決意不打新冠疫苗　事後全家被捕 (14:38)

案發時19歲的M供稱，17歲時因十字韌帶受傷求醫，過程中醫生表示其免疫系統有問題，之後接受不同檢查。M又提及，一家四口曾在2022年初確診新冠肺炎，康復後她取得「康復碼」，獲豁免在某時段接種新冠疫苗。

就一家四口向蔡問診的經過，M稱，2022年9月2日晚上，父母在蔡的診所外通宵排隊，翌晨她和胞姊到診所會合父母。M憶述，她和胞姊甫進入診症室，蔡便問她們「係咪唔想打針」，當時她向蔡指出自己免疫系統「唔好」，胞姊亦有提及其身體狀況，之後兩人便離開診症室。

在辯方盤問下，M同意一家四口曾達成共識，決意不接種新冠疫苗，因此在9月2日晚上「早少少」排隊應診。

此外，M在盤問下確認，同月7日，她在家中洗澡其間，警察上門拘捕她和身在屋內的父親，而稍後回到家中的胞姊，以及並非身處家中的母親亦於同日被捕。M稱，她此前未遭遇過同類情況，「當時係喊出嚟」，到警署錄口供時亦「好激動」。

M續謂，一家人在被捕翌日獲釋，及後他們仍要繼續到警署報到；到2023年11月，她獲通知不會被起訴，但尚未鬆一口氣，因同時獲告知「要上法庭」，令她「好緊張」。