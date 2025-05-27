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涉三年內三度非禮女童　五旬漢認罪候判 (12:53)

54歲男子涉於2020年至2023年其間，3度非禮一名當時年僅8至11歲的女童，包括觸碰女童下體以及吸啜其乳頭。該男子今（27日）於荃灣法院（暫代區院）承認3項猥褻侵犯罪，區院暫委法官韋漢熙將案件押後至6月24日判刑，以待分別索取被告及事主的心理報告。

被告C. C. H.（現年54歲，自由工作者）承認分別於2020年9月1日至2021年8月10日的某天、2023年9月某天、2023年10月某天，在某單位內猥褻侵犯女童X。事主女童X生於2012年，案發時年僅8至11歲。

案情指，X在錄影會面中提及，首次事件發生在2020年9月1日至2021年8月10日的某天，她在一個住宅單位睡覺時，被告在牀上從後抱着她，而被告的私處觸碰她的臀部並前後移動。第二次事件則於2023年9月的某天發生，X與被告在單位內下棋時，被告拉起她的上衣並吸啜她的乳頭。

X指最後一次事件在2023年10月某天發生，被告再次在X於牀上睡覺時從後抱着她，再把手伸進她的內褲，觸摸她私處。X在上述事件發生時感到不舒服及害怕，她最終在2023年11月把事件告訴社工，於對方協助下報警，被告同月被捕。

辯方求情指，接納本案案情嚴重，但被告已明白到不可再作出傷害別人的事，也不想家人再因他犯案而傷心。辯方稱，被告是個勇於承認錯誤的人，現時是真誠地有悔意，並承諾會接受心理治療。韋官聽罷，決定先索取事主及被告的心理報告後再判刑。

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