旅發局登廣告招聘總幹事　具外交手腕等領導才能成不可或缺關鍵素質 (22:00)

根據招聘廣告，其餘三項候選條件，包括候選人應具備對香港及國際旅遊業動態及相關產業生態系統的深厚認識與理解；須擁有於跨國企業擔任具損益責任的高層管理職位的豐富領導經驗；須展現出卓越的市場觸覺、跨文化敏感度，以及在策略規劃、變革管理、業績提升、制定以客為本的創新營銷策略及風險管理方面的豐富經驗。

至於「崗位職責」，招聘廣告提到總幹事一職須向旅發局主席及全體成員匯報，負責制定香港作為旅遊首選目的地的長遠願景與策略，並確立旅發局在實現該願景中的角色；亦需具備策略思維與創意能力，持續提出方案以提升香港的形象，並推廣香港作為一個提供多元化體驗的首選旅遊目的地。旅發局稱歡迎來自不同背景、致力於促進香港旅遊業發展的人士提出申請或提名。

程鼎一於2019年10月底獲委任為旅發局總幹事，同年11月1日履新。翻查資料，程鼎一1986年畢業於中大，同年加入國泰，曾於多個地區出任行政、市場推廣、傳訊及國際事務等不同高層職位；2017至2019年間出任恒隆地產執行董事，負責管理集團嘅綜合服務。