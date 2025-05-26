申訴專員公署揭有合資格人士預簽指定表格　勞工處5月全港性抽查揪出數宗有問題個案 (19:14)

申訴專員公署早前公布的報告揭示有合資格人士在未檢查竹棚前已預簽指定表格，議員田北辰指相關人士行為涉虛假文件，漠視他人安全，「草菅人命、天理不容」，促當局加重罰則。

議員黎棟國則問及當局以往就這類預簽表格的檢控數字，以及在檢控合資格人士以外，有否檢控工程的承建商。他也指出，申訴專員公署在報告中指俗稱棚紙的表格五太簡單，無提及合資格人士認為竹棚安全的理據，質詢處方有何補救方法，在近來的巡查有否再發現同類情况。

勞工處副處長（職業安全及健康）馮浩賢回應時表示同意「亂寫報告，無經查證就簽署」的行為「天理不容」，並指如事件涉及刑事會交警方處理，也會視乎合資格人士的類別，轉交相關單位跟進。他也指，每宗意外不會只告個別一類人士，如承判商、分判商、監工、合資格人士、前線工友違反規則也有機會遭檢控。

勞工處助理處長（職業安全）溫治平補充因應申訴專員提出的意見，勞工處於今年5月初針對個別合資格人士進行全港性抽查，在兩星期的行動期間，處方派員到不同地盤，其中重點是翻查表格，期間發現數宗表格有問題的情况，目前正在跟進，稍後時間處方會向涉事的合資格人士及承建商提出檢控，亦會移交警方做刑事調查。

議員林振昇指報告提及小型工程表現不理想，促當局建議將這些小型工程納入強制呈報範圍；議員周小松關注當局就強制呈報小型工程修例。馮浩賢指，不排除修例，但做法上循序漸進較合適，處方目前與物監局、及物管公司合作，它們會在大廈有小型工程時作呈報。溫治平補充，2024年當局收到5000多個相關呈報，較此前3年的1000多宗多，處方也因應這些情報作針對性巡查。

就最新職安健情况，不少議員均認同整體情况有改善，惟多名議員仍關注違反職安個案判罰水平低的問題。議員黃國提到，於過往6年9000多宗判罰個案，罰款金額為約8000元至1萬元，擔心縱已修訂職安健條例將罰則提高，也只屬「紙上罰則」。

馮浩賢指，勞工處有留意判罰進展，並解決巡查執法有幾類檢控，部份現場檢控、涉事者認罪，庭上的判罰或會較輕，但一些嚴重個案法庭流程需時，且會綜合考慮其他部門所作的檢控，但他強調不論何種情况，當發現有個案的判罰不合理，處方會與諮詢律政司考慮上訴。