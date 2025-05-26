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「免針紙」案辯方質疑證人早已決意不打針　藉作供推卸責任　證人：唔識答 (18:35)

西醫蔡淑梅涉濫發「免針紙」案今（26日）在區院續審，控方繼續傳召曾獲蔡發「免針紙」的病人作供。患高血壓的28歲文員K供稱，2022年9月初跟父母和胞妹通宵「接力」排隊向蔡求醫，4人終在問診後獲發「免針紙」，惟4天後，一家四口皆因涉案事宜被警方拘捕，至翌日獲釋，當時他們都感到憂慮。辯方質疑，K藉作供向蔡推卸責任，以免自己或家人遭控告，又稱K向蔡問診時已決意不打針；K一概表示「唔識答」。

居於天水圍的K供稱患高血壓及貧血，其胞妹、母親和父親亦分別有免疫系統問題、貧血及尿酸等情况。K提及，一家四口曾於2022年2月底感染新冠病毒，之後她獲得有效期為半年的「康復碼」，其間獲豁免接種疫苗。

就著向蔡淑梅的問診過程，K稱，2022年9月2日晚上9時許，她自行到蔡淑梅的診所外排隊，約兩三小時後，父母到場「接力」，她則回家休息；至翌晨6至7時，她和妹妹到診所會合父母，之後4人獲安排應診。K憶述，當時她和妹妹一同應診，其間她向蔡提及自己患高血壓及貧血，妹妹亦有跟蔡對話，但「唔記得佢同醫生講咩」，之後蔡便著她們「出返去等」，問診過程兩分鐘內結束。

辯方質疑，K向蔡淑梅問診時，希望「一家四口都唔使打針」；K說「唔識答」。法官勞潔儀關注，若當時蔡表示K適合打針，K會如何回應？K說需再作考慮。勞官追問，若蔡表示會發「免針紙」？K則表示會取「免針紙」，因她「相信醫生專業判斷」。

另外，K的母親L供稱，2022年9月2日跟丈夫一同向蔡淑梅問診，其間她表示「我唔打」，但她忘記蔡如何回應，亦忘記丈夫跟蔡的對話內容。L說，整個問診過程「都幾快」，約5分鐘便結束，最終獲發「免針紙」。審訊明續，L繼續接受辯方盤問。

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