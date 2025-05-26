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旅發局聯繫世界各地綜藝節目來港拍攝　冀助吸旅客 (18:17)

旅發局近月聯繫來自世界各地的綜藝節目來港拍攝，包括韓國節目《玩什麼好呢？》、《超人回來了》；台灣旅遊綜藝《全明星出發吧》及澳洲的兩個節目等。旅發局表示，將繼續與不同製作團隊合作以推廣香港，吸引更多遊客親臨感受香港的獨特風采。

旅發局表示，一直與知名電視台、媒體合作，製作不同類型電視劇、綜藝及資訊節目宣傳香港，亦為來港取景的電視節目和電影提供協助，會根據不同節目特色，度身打造拍攝行程及特色內容建議，期望透過節目向全球觀眾呈現香港的美食、文化、建築及藝術氛圍魅力。 

其中旅發局支持韓國攝製隊來港拍攝兩集MBC電視台節目《玩什麼好呢？》，主持在節目中到訪中環PMQ，亦在油麻地一間中菜館用膳及到訪一間深水埗咖啡店，節目已在5月10日及17日播出。而在KBS電視台節目《超人回來了》中，前Wonder Girls成員惠林攜丈夫及兒子回港探望父母，一家人品嚐燒鵝，亦到訪香港海洋公園及漫步星光大道。

另外，澳洲Sky News製作兩集香港特輯《Racing Dreams》，探討在港澳洲人的生活與工作，展現澳洲籍練馬師的日常工作故事，又呈現維港張保仔中式帆船體驗、太平山頂景觀及世界級美食饗宴。旅發局亦協助《我要做廚神澳洲篇》及英國節目《Jeremy Pang's Hong Kong Kitchen》在港拍攝，其中前者以港式街頭小食及米芝蓮星級體驗為題材，進行一連串的美食烹調挑戰，後者則探索香港的飲食文化，展示香港的街頭美食、傳統茶館及米芝蓮餐廳。

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