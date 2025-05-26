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女保險代理聯同上司詐騙公司佣金判囚10個月　官稱被告遭上司「挾恩圖報」罪責較低 (18:05)

33歲時任女保險代理涉於2020年聯同​另外3名上司，串謀詐騙保險公司的佣金及花紅，被指對保險公司造成超過184萬元淨損失，因而同遭廉署​控告一項串謀詐騙罪。女保險代理早前認罪，今（26日）於區院被判囚10個月。法官嚴舜儀稱，該女被告是為免全團隊業績被降級，加上遭上司「挾恩圖報」，所以才參與案中行為，罪責較低。

被告周靜文（33歲）為富通保險有限公司前保險代理。辯方求情指，被告在澳洲取得幼兒教育學位，也曾獲聘為教師，而本案令她無法回到澳洲居住，因此失去申請澳洲居留權的機會。案情指，周及其他被告被指一起不誠實地訛稱32份​保單由周任經手代理人，而事實上該些保單的投保申請被提交時，周根本不在港，部分保單持有人更從沒申請投保。周終在2023年2月從澳洲回港後被捕。

嚴官稱，案發於2020年7月至9月，周負責把收到的佣金及花紅轉帳給其他被告。嚴官引述辯方書面求情內容指，周曾在生活及事業上獲同案被告余尚偉（38歲，富通前營業經理）的幫助，覺得受了對方的恩惠。當余在2020年7月對周說，為了團隊的業績着想，需把部分保單轉移至周的帳戶，周聽後同意，更沒要求報酬，只是對方後來主動向她提供3000元「茶錢」。

嚴官表示，周把所得款項轉交他人，自己只得3000元，加上她是為免全團隊業績被降級而同意參與案中行為，沒證據指她知道涉及欺詐，她的罪責較低。嚴官以16個月為量刑起點，給予周25%認罪扣減，再考慮到周遭他人「挾恩圖報」，又因本案而打亂生活計劃，所以再批准額外減刑兩個月，終判囚10個月。同案被告黃鳳儀及許藝馨不認罪受審，余尚偉已認罪。

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