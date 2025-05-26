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1984年起代兄持物業十多年　公屋戶被指暪報須遷出　入稟覆核稱無從物業得益 (16:36)

一名六旬公屋租戶被房委會指其丈夫隱瞞擁有住宅物業，房委會向該租戶發出「遷出通知書」，並限制該租戶在5年凍結期內不得申請公屋。該租戶向上訴委員會（房屋）提出上訴但失敗，遂自行入稟高院，要求覆核房委會及上訴委員會之決定。入稟狀披露，申請人的丈夫於80年代借錢予兄長置業，兄長為表承諾必定還款，才提出由申請人的丈夫共同持有物業，但在廿年前已清還款項及完成轉名手續。

申請人蔡明珠（約64歲），擬答辯人為香港房屋委員會及上訴委員會（房屋）。入稟狀指，申請人的丈夫曾滿於1991年透過「臨屋居民調遷公屋計劃」而獲編配沙田廣源邨一個單位。至去年，房屋署善用公屋資源分組調查後發現曾在1984年至1998年與其大嫂聯名持有一間物業，並發出「終止租約通知」及「遷出通知書」，理由是曾沒有如實申報擁有住宅物業。

申請人向上訴委員會（房屋）（下稱委員會）作出上訴，聲稱曾於1984年將所有積蓄約11萬元借予兄長置業，其兄長為表承諾必定還款，提出由曾與其大嫂聯名持有該物業，至1998年其兄長已清還款項及將業權轉到其名下，故曾從沒有擁有該物業的實際權益。惟委員會認為房委會的決定有理有據，因為曾當初填寫申請公屋的聲明書中已訂明虛假陳述的後果。

申請人現要求法庭撤銷房委會的「遷出通知書」，並要求將個案發還予委員會重新考慮，因為委員會沒有考慮個案的特殊情况，指曾沒有從該物業中獲得任何得益，曾是真誠相信他已如實申報，及曾患有認知障礙症及智力大幅退化，強制遷出會不利其情緒及病情。申請人亦指，如房委會採取一刀切政策，將限制其酌情權及過度干涉《基本法》下保護香港居民有依法享受社會福利的權利。

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