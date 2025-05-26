船廠計算書錯誤假設南丫四號尾艙設水密門　驗船主任稱加簽報告不等於已審批 (16:38)

財利船廠1996年向海事處提交「南丫四號」的「破艙穩性計算書」，由時任高級驗船主任梁維學審核。綜合證供，計算書錯誤假設最尾兩艙之間設有水密門，亦錯誤將最尾兩艙分開計算，有違海事處「船總長度一成」規則。

梁維學庭上作供，確認曾審批南丫四號的驗船報告，在「seen」的字眼旁簽署。他稱不知道報告的傾斜數據來源，因欠缺職前培訓，他簽核報告時不知道船總長度規則。直至海難發生後，他才知道該規定。

家屬一方指出，根據2013年調查委員會的證人陳述書，梁維學當年供稱知悉船總長度規定，質疑其證供不符。梁維學稱不清楚當年的證供，亦不記得加簽報告的細節，「我無諗住再有呢個（死因）庭，好多嘢忘記哂、燒毀哂」。家屬方指出，梁拒絕承認知悉規則，因為他審閱報告時疏忽，無留意規則，梁否認說法。梁又指，當年以「seen」字眼加簽報告，不等於已經審批，他不會逐一審視數據和字眼。

退休高級驗船主任梁榮康沒有經手南丫四號的檢驗工作，他稱驗船人員收到船廠提交的穩性計算書，一般會自行核對資料。他又指，若海事處得出結論有別於船廠，會將計算書「打回頭」，標示驗船結果不合格，交予船廠重新計算。