休班男警認酒後駕駛候判　求情指事發時正趕往看望跌倒女友 (13:13)

被告繆益倫（34歲）沒在控罪書上申報職業，警方指被告為休班男警，已被停職。案發於2024年10月11日的元朗公路近里程47.1（A)的路段。

辯方求情稱，案發時居於屯門的被告獲邀與朋友在區內飲啤酒，卻突然收到通知指女友於元朗家中洗手間跌倒，被告急於前往看望女友，遂駕電單車出發，途中發生意外。辯方稱，被告為家中經濟支柱，月入約4萬元，有上進心的他持續進修，更於2018年取得工商管理學士學位。辯方說，被告沒飲酒習慣，平時只會在社交場合飲酒，但案發後已參與戒酒輔導計劃，本案對他造成很大困擾，希望法官從輕發落，例如判處罰款或社服令。

案情指，案發於去年10月11日凌晨，被告駕電單車沿元朗公路往上水方向行駛，其間發生意外。被告跌在地上，雙手手踭及兩腳膝頭擦傷。現場有人報警，警員到場後，被告以身體不適為由，數次拒絕接受呼氣測試，最後被捕，並在警誡下保持緘默。

被告後來要求送院，在屯門醫院接受治理，並由醫生為他抽血檢驗。政府化驗所化驗結果顯示，被告血液中的酒精比例是100毫升血液中有97毫克酒精，超過100毫升血液中有50毫克酒精的訂明限度。事件中沒有其他人受傷。