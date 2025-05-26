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國家胸痛中心委員稱香港急性心臟病死亡率高於內地　要克服醫生不足等問題 (13:42)

醫管局今起（26日）一連3日舉行研討會，並就瑪麗醫院去年啟用國家認證胸痛中心舉行授牌儀式。國家胸痛中心專家委員會委員霍勇表示，瑪麗醫院目前急性心臟病院內死亡率由10%減至8%，惟本港急性心臟病死亡率仍遠高於內地，認為本港醫療質素較內地高，但需克服醫生不足、院前救治時間遲問題，才可降低死亡率。

內地全國目前設6000間胸痛中心，333個城市中332個至少有一間胸痛中心認證。至於本港瑪麗醫院，亦於去年11月設立首間國家認證胸痛中心，設立綠色通道等措施，減省治療流程。中國科學院院士、國家胸痛中心專家委員會主席葛均波表示，全國心肌完全梗塞（ST段上升心肌梗塞患者）院內死亡率由2011年為10.1%降至2024年平均為3.3%。葛均波指，未來希望將經驗傳至世界各地，以救治病人。

霍勇則說，本港醫療質素水平較內地好，但如技術沒得到流程優化、資源整合、以及先進高效救治模式亦沒有作用，胸痛中心降低急性心臟病作用明顯。他又說，過去一年瑪麗醫院住院死亡率由10%降至8%，希望未來院內死亡率可降至3至4%。霍勇表示本港要達到這個目標較內地易，形容香港醫療質素高，但心臟病大多於晚間發病，要解決人手薄弱、院前救治時間晚等。

霍勇又指，內地急性心臟病病人中，「能夠到院都得到及時救治，但不能達到醫院、死在家中病人亦很多，大陸還有相當多進步空間。」他表示，本港公立醫院7個聯網中，聯網資源配置可以更優化。被問到本港要有多少個中心，「7個網絡（各一個）夠了，在港島西有一個，與其他小院連接起一起就夠了。」

相關字詞﹕醫管局 瑪麗醫院 心臟病 編輯推介

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