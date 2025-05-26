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查申訴署資料1.5小時最多6份 未提供資料目錄 查閱守則未擬上載 (13:46)

申訴專員公署早前更新網站，移除大量調查政府部門的報告及資料，網站只保留2023年4月之後的資料，改為安排在指定時間讓公眾到公署辦公室查閱。本報記者今早到場查閱，公署提及每節查閱時段為1.5小時，同一時段最多可索閱6份文件，在場職員重申不能索閱下架報告目錄，但同時建議查閱者盡量列明欲查閱報告的「年份及topic」。

本報記者今早上午10時半進入辦事處。進入辦事處後，職員先核對身分證，隨後帶記者到一間放置影印機的房間，指示先閱讀牆上貼有標明本月發出的《查閱公署資料守則》。當中列明使用者須在公署的指定區域內查閱資料，每個查閱時段為一個半小時，同一時段内只可索閱最多6份文件。問到索取多於6份資料安排，職員表示應分開填寫數份表格，公署將安排不同時段查閱，但無法保證查閱時段相隔多久。

目前公署未公布每時段只限索閱6份報告，職員表示暫無計劃上載守則。問到若申請者超出索閱資料上限將何時通知，職員稱收到申請後會盡快電郵通知，至於通知日數的服務承諾，則需請示上司。

公眾身分申請查閱 但早已識別記者身分

記者示意讀畢《查閱公署資料守則》後，職員便將紙本報告交予記者。本報記者以市民身分索取報告，惟隨報告附上的索列資料清單上，記者名字旁印有本報英文名稱「Ming Pao」。查閱期間，兩名職員在房外等候。

早前公署稱不能查閱已下架報告名單，問到不能索閱原因，職員重申目錄不在可提供資料範圍內，又稱自己非負責同事，著記者電郵查詢。

有同一時段的其他查閱者向職員反映，申請時只列明就某議題索取報告，但最終所獲報告「唔啱心水」，職員表示「暫時要寫清楚年份及topic」，問到沒有目錄如何知道報告標題，職員稱「大約吧」，並指審核申請後會電郵向申請人「確認返，mention返邊啲報告」。若獲不合適報告，或需再提交申請，但未知何時處理到申請。

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