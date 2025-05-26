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黃鳳嫺月初離任消委會總幹事稱「係時候唞吓」　否認與農夫山泉事件有關 (11:16)

出任消委會總幹事逾12年的黃鳳嫺5月初離任，她今早（26日）表示，自己身體一直健康，在任12年只放過少於10日病假，惟今年2月起生病兩次，更失聲一周，這些「小徵兆」令她重新思考自己的人生，考慮下個篇章要如何渡過，覺得是時候要「唞吓」。她透露曾想過在完成消委會50周年活動後離任，不過工作忙碌作罷，認為現時是好的時機交接，是「圓滿嘅完結」。

黃鳳嫺今年1月被問到是否離任時曾表示「你又覺得我真係會離任？」，她今早於商台《在晴朗的一天出發》中解釋稱當時正在考慮，不過經過思考後下了另一決定。她亦強調，離任決定與農夫山泉事件絕對無關，稱當時消委會出錯要糾正，與其他事件的處理方法一致。

消委會去年七月發布市面瓶裝水測試結果，其中「農夫山泉」和「百歲山」檢出每公升3微克溴酸鹽，達歐盟對天然礦泉水及泉水標準上限。農夫山泉其後向消委會發律師信，指消委會標準判斷有誤等三大錯誤，要求消委會澄清及道歉。消委會之後將其由原本歸類的「天然礦泉水」改列為「飲用天然水」的獨立類別，經重新評分後整體表現由4.5星升至5星，罕有地就樣本歸類出現落差而引起的誤會致歉。

最難忘「牛丸無牛」檢測

回顧12年的總幹事生涯，黃鳳嫺用「感恩」作總結，形容自己很感恩可在消委會工作，亦獲得同事及持分者支持，可以迎難而上面對挑戰及「守得住間舖」，其中最難忘是關於醫學美容的報告和「牛丸無牛」的丸類檢測，笑言測試很難做，亦要與實驗室商討很久，考慮清楚研究方法是否合理清晰。被問到任內是否有任何「遺憾」，她稱自己不會用「遺憾」二字，認為政策倡議需要天時地利人和，不過期望日後消委會有更多資源做消費者教育工作。

黃鳳嫺：期望可以繼續服務市民

消委會多年來關注預繳式消費，對於至今仍未立法，黃鳳嫺稱現時的「掙扎」在於疫後經商環境艱難，是否仍然要向商界增加新的法例要求，故最期望市場可以自行改善行為，又強調冷靜期對消費者並非百分百的保障，消費者自己本身亦要有警覺性及理性。

至於未來有何打算，黃鳳嫺稱甫離任已經報名參加一個她一直十分有興趣的氣功班，並計劃漫遊香港，到訪饒宗頤文化館及香港故宮博物館深度遊，亦會走訪各區尋找美食，當休息夠會再重新規劃工作，期望可以繼續服務市民。她又透露自己將在報章撰寫專欄，亦有人建議她寫書，笑言亦希望可以「開咪」做主持訪問他人。

談到消委會處理過往多年調查報告的做法，她稱要做好「IT governance（資訊科技管治）」及存檔，又稱早前曾預計會更多市民會到訪消委會網站，故已增大網站的容量。她又說，消委會每數年會將「舊到擺上網都冇人睇」的報告存檔，市民如欲查閱可提出申請。

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