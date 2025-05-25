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機場海關連日破兩宗旅客販毒案　檢獲市值近1100萬元毒品拘兩人 (21:41)

機場海關周六（24日）起一連兩日破獲兩宗涉及航空旅客的販毒案，檢獲12公斤可卡因及5.4公斤大麻花，毒品總市值近1100萬元，兩男女涉販毒被捕。當中一名被捕女子己被控一項販運危險藥物罪，於明日(26日)在西九龍裁判法院提堂。

海關毒品調查科機場課調查主任葉皓然表示，一名外籍女旅客昨日由泰國曼谷抵港，機場海關為她進行清關時，在其寄艙行李箱檢獲10包、共重5.4公斤大麻花，市值約120萬元，關員以涉嫌販毒將她拘捕。被捕的26歲外籍女子，報稱職業為侍應。海關經初步調查相信，毒犯將毒品收藏在寄艙行李箱，企圖以日常用品作掩飾。她已被控一項販運危險藥物罪，於明日在西九龍裁判法院提堂。據了解，該女子首次來港，報稱不知道10包物品為大麻花，只是協助朋友運送抵港，亦沒收取任何報酬。

葉皓然稱，第二宗案件發生於今日，關員為從南非約翰內斯堡抵港、18歲男旅客清關時，在其手提行李內發現12件膠袋包裹的磚狀可卡因，共重12公斤，毒品總市值約950萬元，關員遂以涉嫌販毒拘捕該男旅客。被捕的18歲本地男子，報稱無業，他已被帶往海關總部扣留調查。

葉皓然續指，海關會繼續追查兩宗案件的毒品來源及流向，不排除稍後有更多人被捕。海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。海關重申，根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

相關字詞﹕編輯推介 機場海關 大麻花 可卡因

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