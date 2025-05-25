梁唐青儀「齊惜福」與五豐行合辦社區商店開幕　部分收入分過渡屋居民 (19:09)

多名政商界代表出席有關商店開幕禮，包括勞工及福利局副局長何啟明、中聯辦經濟部副部長兼貿易處負責人周強、中聯辦經濟部副處長楊俊等。

梁唐青儀於開幕禮致辭時表示，有關項目着重公益，而非盈利，居民除了可以用低廉價格購買「平到你笑」的健康食品，亦可共享部分營運紅利，並強調「係講營業額，唔係講賺唔賺，⋯⋯唔賺都有得分」，期待日後在此舉辦「分紅」儀式，又呼籲大家支持商店。房屋局長何永賢則表示，「荃福居」引入社區商店，能夠令整個地區受惠，提高居民幸福感。

開幕禮結束後，何永賢與梁唐青儀等人到「齊豐收公益商店」參觀，何永賢更趁機「掃貨」，購買一盒雞蛋、一隻鹽焗雞，以及一包黃酒煮雞湯包，共花91.9元，她逛店時不時讚「好抵」。

至於商店即日起至6月10日提供開業限定優惠，包括39元一隻鹽焗雞、10.9元一罐五豐牌豆豉鯪魚罐頭、13.9元一盒湖北蛋、39.9元一包5公斤五豐牌香米等，優惠期後價格有機會調整。