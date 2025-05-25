古洞唯一教會面臨北都收地　牧師教友冀政府盡早表明搬遷安排 (16:41)

基督教香港信義會靈合堂今（25日）舉行主日崇拜，並讓教友對政府在古洞收地問題撰寫請願信以表達意見。清拆及搬遷在即，基督教香港信義會牧師、靈合堂主任陸振耀表示教會願意配合政府決定，因發展後教會或能向更多人傳道；但目前政府仍未就搬遷安排與教會充分溝通，包括早前發展局延長古洞北及粉嶺北新發展區受影響住戶的遷出期限至本月或11月，陸指教會仍未收到確實的遷出日期指示。

陸振耀續說，教會目前收到政府共約1200萬賠償及40萬現金特惠補償方案，惟認為資金只可購買小型單位，難以容納百多位教友參與崇拜，因此反對有關方案。陸又稱，教會近年已分別向發展局及地政總署申請位於粉嶺銘賢路及上水大頭嶺兩幅用地，作搬遷教堂之用，但政府同樣地未作出答覆，對教會未來去向依然未明感到不安。

教友憂搬遷後各散東西

由出生已居住古洞的73歲的陳東娣，因祖父為信義會執事的關係，6歲時成為首批信義會的受洗教友，見證着基督教香港信義會靈合堂興建與變化。她表示年輕時丈夫因癌症離世，需獨力以耕作賺錢養活四名子女，教會當年成為支撐着其心靈的重要角色。對於教會搬遷，她最不捨是教友，形容教友之間互相陪伴着成長，「佢睇着我大、我睇住佢哋結婚、生仔」，擔心最後各散東西。

83歲陳太則在古洞悅和醬園附近居住逾60年，對於其居所搬遷安排，合資格領取安置補償的陳太去年向政府表示願意接受現金特惠補償，地政總署亦已到住所度尺，並向政府遞交所需文件，但目前仍未有收到相關遷出日期及收款安排的通知。她希望政府盡快安置教會及附近居民，「唔好拖着喺到，一係唔好收，收就快啲畀我哋走」。