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輪公屋津貼下月終　調查指九成五基層反對「一刀切」取消　社協倡延至少一年 (14:31)

現金津貼試行計劃自2021年推出，下月底結束。社協調查發現，受訪基層主要擔心現金津貼結束後，若仍未獲派公屋，需節衣縮食、減少子女學習開支等；亦有95.8%受訪基層市民認為政府應篩選個別困難住戶，向他們繼續派發津貼，而非「一刀切」取消。社協指，政府應延續現金津貼最少一年，再作檢討。

現金津貼派發予輪候公屋滿3年、沒領取綜援的一般公屋申請者，津貼金額為1300至3900元。社協在今年5月以網上問卷訪問330個非綜援家庭與非公屋戶，其中145名受訪者現正領取津貼。74.5%正領取現金津貼人士認為津貼極度有助舒緩租金、水電費負擔，亦有67.6%人士認為現金津貼極度有助減輕精神壓力。

五旬阿娟獨力照顧一雙仔女，兒子是應屆文憑試（DSE）考生、女兒則去年開始工作，一家三口申請公屋接近5年，現居約200平方呎劏房，月租約6500元，去年起獲派2700元現金津貼。阿娟因手腳出現職業勞損、不時疼痛，本月辭職，現靠女兒每月約1.3萬元的收入幫補家計。她說，現金津貼除了能補貼租金，亦讓她能負擔電費、兒子補習費等，「開冷氣可以開長啲⋯⋯細路長身體，可以買啲生果、湯水」，惟現金津貼即將停止，兒子亦準備升讀大專院校或大學，單靠女兒收入難應付開支，她需要重返職場，希望政府能繼續發放現金津貼。

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