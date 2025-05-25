丘應樺：加入RCEP進展正面　關稅戰令港可加強與其他經濟體貿易合作 (13:05)

丘應樺亦認為，美國對其他經濟體加關稅，令香港更有機會與其他經濟體加強貿易合作；至於政府會否給予「甜頭」，如稅務優惠等吸引海外企業，他表示，香港的稅制已經很有吸引力，相信不同企業會因應其需要，利用香港的各項優勢做生意。

特首李家超早前率團訪問卡塔爾及科威特，共簽署59份的合作備忘錄及協議；美國總統特朗普早前亦出訪中東，並達成數以千億計的投資。丘應樺認為不宜直接比對雙方成果，稱美國與中東交往的時間很長，而香港近幾年才較關注中東市場，發展情况及路向亦不一樣，認為不需要比較。他又說，訪問團在當地獲得高規格的接待，反映兩國對香港非常重視，形容成果比預期好，會繼續跟進落實各項備忘錄。

至於今年香港經濟增長，他認為較難估計，形容首季經濟勢頭好，金融市場活躍，不過之後要視乎「休戰」後的情况，相信香港有危亦有機，亦期望美國可「醒悟」，保障全球經濟貿易順暢。