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丘應樺：加入RCEP進展正面　關稅戰令港可加強與其他經濟體貿易合作 (13:05)

香港正爭取加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP），商務及經濟發展局長丘應樺於無綫節目《講清講楚》中形容現時進展「正面」，會爭取加入相關工作組推動加入進展，希望今年9月可完成加入程序，但強調未能準確估計所需時間。對於中美關稅戰「休戰」90日，丘應樺表示，企業可在此期間喘口氣，不少企業已立即繼續生產。他提到，關稅戰下出口業受很大影響，但香港輸出到美國的分額正在下跌，與美國的貿易量及價值佔香港整體不多，出口業本身亦已經在尋求與其他經濟體的貿易，政府會繼續協助企業開拓市場。

丘應樺亦認為，美國對其他經濟體加關稅，令香港更有機會與其他經濟體加強貿易合作；至於政府會否給予「甜頭」，如稅務優惠等吸引海外企業，他表示，香港的稅制已經很有吸引力，相信不同企業會因應其需要，利用香港的各項優勢做生意。

特首李家超早前率團訪問卡塔爾及科威特，共簽署59份的合作備忘錄及協議；美國總統特朗普早前亦出訪中東，並達成數以千億計的投資。丘應樺認為不宜直接比對雙方成果，稱美國與中東交往的時間很長，而香港近幾年才較關注中東市場，發展情况及路向亦不一樣，認為不需要比較。他又說，訪問團在當地獲得高規格的接待，反映兩國對香港非常重視，形容成果比預期好，會繼續跟進落實各項備忘錄。

至於今年香港經濟增長，他認為較難估計，形容首季經濟勢頭好，金融市場活躍，不過之後要視乎「休戰」後的情况，相信香港有危亦有機，亦期望美國可「醒悟」，保障全球經濟貿易順暢。

相關字詞﹕關稅戰 丘應樺 美國

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