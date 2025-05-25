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發展局免補地價鼓勵私營參建行人通道　位於灣仔尖沙嘴等10個項目陸續開展工程 (13:13)

發展局長甯漢豪今（25日）發表網誌，表示當局提供免補地價的誘因，鼓勵私營機構承擔參建行人連接系統，除最近完成的金鐘二橋及連接金鐘長江集團中心二期的夏慤道行人天橋外，已有10個項目獲批並陸續開展工程，分別位於在九龍東、灣仔、尖沙嘴、銅鑼灣及紅磡。

甯漢豪說，連接淘大花園至東九文化中心的行人天橋料明年中啟用；建橫跨觀塘道及巧明街的行人天橋已獲批准，天橋將經牛頭角港鐵站附近的創紀之城一期連接至巧明街的商業大樓The Millennity，工程料明年開展。獲批項目中亦包括位處銅鑼灣的擬建行人通道，將建造5條行人天橋及一段長約百多米的有蓋行人路，由希慎廣場連接利園商場的一至六期，通往加路連山道商業用地，預計於2026年陸續開放使用。

發展局高級工程師芮明德表示，「促進私營機構提供行人連接通道」政策下，私營機構負責行人通道的設計、興建、管理及保養責任和相關支出，並提供24小時開放的無障礙通道供市民享用；而發展局轄下的起動九龍東辦事處及海港辦事處則負責處理相關申請，申請項目須通過評估機制，以評估建議的行人通道能否為公眾帶來裨益。甯漢豪則表示，會繼續宣傳和善用政策，鼓勵和支持更多私人發展商自資興建行人天橋或隧道，為市民營造更方便、更連貫及更優質的步行環境。

相關字詞﹕發展局 行人天橋 編輯推介

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