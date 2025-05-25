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陳茂波：新股集資按年增逾7倍　與內地深化聯繫是長遠發展優勢 (11:55)

財政司長陳茂波今（25日）發表網誌，表示港股今年以來表現出色，更多海內外公司在港設立國際總部、研發中心和區域辦事處，反映環球投資者和企業對香港的信心，又稱與內地深化聯繫，是香港長遠發展的巨大優勢。他提到，過去一周本港迎來今年來全球最大宗的新股上市，今年以來，本港新股集資額超過760億港元，較去年同期增加超過7倍，並已達到去年全年新股集資總額接近九成。

陳茂波又稱，已有國際大型保險公司響應遷冊條例，宣布遷冊到香港，市場估計航運等行業公司亦有機會陸續遷冊本港。他亦說，《關於建立國際調解院的公約》簽署儀式周五（30日）在港舉行，標誌著香港的調解專業服務在國際更上層樓，政府將全力做好國際調解院的籌建工作，增強香港在國際商貿活動中的吸引力。

陳茂波說，過去有評級機構憂慮甚至看淡內地的經濟和地方財政狀况，又以香港與內地經貿關係緊密為由，對香港的信貸級別作出類似負面評價，但內地經濟在全球不確定環境仍穩中有進，他稱與內地深化聯繫是香港長遠發展優勢。他表示，在複雜多變的地緣政經格局下，會繼續守護香港金融市場安全，而香港的金融體系建立強大的緩衝和韌性，足以抵禦各種外圍風險和衝擊，強調政府將繼續靈活應變，在鞏固與傳統市場聯繫的同時，積極開拓全球南方等新興市場，突顯「超級聯繫人」和「超級增值人」角色。

相關字詞﹕陳茂波 調解院 地緣政治 編輯推介

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