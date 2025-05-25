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中醫醫院：將推動科研成果轉化　近千醫護已在中醫院人才庫登記 (11:37)

本港首間中醫醫院今年底分階段啟用，中醫醫院發展計劃辦事處總監張偉麟在商台《政好星期天》指，醫院將成為中醫服務旗艦，並轉化中醫科研成果。中醫醫院行政總監、浸大協理副校長卞兆祥則說目前已近1000人在醫院人才庫登記，橫跨不同醫護專業，醫院落成後可提供實習及畢業後深造培訓。

卞兆祥在同一節目指，目前醫院人才庫的網上申請已近1000人登記，當中以中醫為主，但也有西醫、藥劑師、護理人員等不同專業人才，希望保證中醫醫院有足夠資源及人手。張偉麟說將集中資源培訓當中的人才，並為他們創造中醫院工作崗位。卞兆祥又指醫院將是本港3間大學的教學醫院，未來中醫本科生及研究生可一半在本地培訓和實習，一半在內地。醫院也提供畢業後深造培訓，將與政府合作提供兩級培訓計劃，包括1至3年的初級培訓，以及4至6年的高級培訓，為中醫及其他背景醫護發展中醫臨牀技能。

張偉麟說，中醫院將設私家營運模式，盼帶動私營服務，將成功服務轉移私人市場。他說現時中醫診所欠缺全面配套，「單打獨鬥」，而中醫醫院可提供多範圍服務，與營養師、物理治療師、西醫合作，支援及執行中醫為主的治療計劃。他又稱病人在不同階段，到底適合用中醫、西醫或兩者結合的治療方法，這方面尚缺科研數據，盼醫院把關及創造結果。

卞兆祥表示，中醫醫院將提供普通科門診、轉介門診、日間和住院服務，也會提供中醫為主的中西醫協作服務，市民可用手機應用程式預約。張偉麟表示，中醫醫院也會提供一般斷層掃描、X光、超聲波、基本化驗服務等基礎服務，但不設急症室、分娩、全身麻醉手術、深切治療等服務。他說正研究收費水平，料今年9月或10月公布，強調已做市場調查，收費合理。

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