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哈佛香港學者指特朗普向大學施壓 憂下一步針對外籍學者 (08:00)

美國政府禁制哈佛大學招收國際學生，當地法院頒令暫禁新政策。在哈佛大學社會研究課程擔任講師的香港學者陳啟睿（圖）向本報表示，校方向教職員稱「一切繼續如常進行」，教學計劃、收生等工作目前如常，但他憂慮當局及後將針對校內的海外學者。他說當地多間大學因應政府削減撥款及當前形勢已凍結招聘，不少講師和博士畢業生求職困難，他認識部分學者轉到加拿大和英國發展，料高教界長遠或出現「轉向」。

特朗普政府日前宣布取消哈佛大學的「學生和交流訪問者計劃」（SEVP）認證資格，哈佛下學年不能招收國際生，現有外籍留學生同受影響。陳啟睿稱，師生大多抱持觀望態度，他任職的課程在收生和教學計劃暫無影響，也未聞有下學年循SEVP到哈佛的訪問學者取消計劃。他提到不少師生擔心被政府針對，形容校園出現「寒蟬效應」，未見有高調示威抗議行動。

政府上月向哈佛提出的改革清單，除了收生問題亦有針對教職員，陳啟睿擔心當局下一步可能針對外籍學者，謂「更加簡單」，直接撤銷簽證便可。

特朗普政府上任後以反猶等原因一直向高教界施壓，包括削減大學撥款及研究資助等。陳啟睿稱多間大學因此凍結招聘，高教界職位空缺大減，一旦大學裁員，沒有終生教職的教員如講師將首當其衝。他下學年將轉往另一院校，並獲終生教職，今次事件對其影響不大，暫擬留美發展，但身邊任職講師的同事、博士研究生和畢業生前景均困難且黯淡。「本身可能有10幾份工，現在只有幾份工，然後5、6、8個人爭。」

陳啟睿留意到，不少歐洲院校主動向美國高教界招手，也認識部分學者轉赴加拿大和英國。「他們覺得那裏的氣氛可能好些，我覺得長遠會有個轉向，相對上，英國、歐洲、加拿大的學位或職位會更加吸引。」

本港大學趁機「搶人才」，為受美國留學生政策影響的國際生提供便利措施，陳啟睿認為兩地大學水平差異加上地域因素，料吸引力不大。「對（哈佛）同學來說不會是選項…… 有能力和條件去哈佛大學的學生，相信都有能力和條件去到很多其他大學。」不過，他認為本港大學對美國各學科的學者均具吸引力，因為薪酬、待遇理想，他也有同事到中大求職。

相關字詞﹕哈佛大學 特朗普 留學生 美國國土安全部 編輯推介 搶人才

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