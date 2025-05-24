「前流浮山警署－香港導盲犬學苑」舉行開幕典禮 甯漢豪出席見證活化歷史建築成果 (19:38)

甯漢豪致辭時讚賞香港導盲犬協會提出很有創意的建議，透過活化計劃將舊警署化身為別樹一幟的「香港導盲犬學苑」，用作飼養及訓練導盲犬和治療犬，同時亦保留了許多警署獨有的「砲台」、羈留室、槍房、入彈處及退彈處等特色。

她指政府為項目提供了約9,800萬元建設費用資助，以及提供一站式諮詢服務，涵蓋文物保育、樓宇建築技術及土地用途規劃。學苑會設立文物詮釋區及提供免費導賞團，讓市民和遊客了解這幢建築物及其前身歷史，以及藉此介紹導盲犬的工作。

甯漢豪亦分享了「活化歷史建築伙伴計劃」的最新進展。她指計劃自2008年推出，至今共七期，共24幢政府擁有的歷史建築先後被納入計劃，進展良好。立法會財務委員會剛於上星期批准撥款，將第六期的芳園書室活化成為創學芳園，及白樓活化成為國史教育中心悠悠館。活化工程預計於今年7及8月展開。