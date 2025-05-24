「幸福在澤安」設計比賽結果公布 房委會參考兩組冠軍作品改善澤安邨公共空間 (19:10)

比賽分為新晉組和學生組，分別邀請全職青年設計師和所有修讀設計相關學科的全日制香港大專院校學生參加。比賽共收97份作品，包括新晉組30支隊伍、68位參賽者的作品，以及學生組67支隊伍、155位參賽者的作品。

擔任比賽評審委員會主席的房屋局長何永賢今日在頒獎典禮上表示，比賽成功吸引了眾多優秀的青年設計師和學生參與，他們透過創新和貼心的設計詮釋「幸福設計」指引的理念，為澤安邨的公共空間注入新活力。得獎作品不僅展現了參賽者的專業能力和創意，更體現了他們對居民需求的細心關注和理解。

比賽評審由房委會代表和業界的專業人士組成。初賽評審團在今年二月對參賽作品進行第一輪評審，在新晉組和學生組中分別選出五份入圍作品。所有入圍團隊均通過居民參與及共創過程，收集澤安邨居民對設計的意見。參賽團隊亦透過工作坊、顧問討論及與屋邨管理人員交流，進一步改善其設計。

入圍的10支隊伍於5月10日在房委會總部向評審團進行匯報，由評審團選出兩個組別的得勝作品。比賽亦設有由澤安邨居民投票選出的「邨民喜愛大獎」。評審團認為今次參賽作品水平甚高，參賽者參考了「幸福設計」指引，對澤安邨公共空間的設計皆有創新的想法。房委會在設計澤安邨改善工程時，將參考兩個組別的冠軍作品。

「幸福在澤安」設計比賽的得獎名單如下：

新晉組：

冠軍：澤安家. 我們的花園

亞軍：日落在澤安

優異獎：點.聚空間

優異獎：澤聚 · 安居

優異獎：雲澤安影

學生組：

冠軍：脈動澤安——故事 · 空間 · 連接

亞軍：樂在共聚

優異獎：銀光煥發​

優異獎：「澤」放活力

優異獎：聚 · 澤



​邨民喜愛大獎：點.聚空間



房屋局和房委會稍後將舉辦網上虛擬展覽，展示所有得獎作品。有關得獎作品的詳情，請瀏覽：housingwellbeing.hk/chak-on-design-competition

