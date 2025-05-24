黃志光：「智方便」今年推「小程序」平台　政府Apps現有70多個　兩年內一半遷移至「智方便」 (17:58)

黃志光指，過去數年在數字辦的監督及推動下，已有一部分的用量較低，或已滿足當時需要、而現時沒新需要的程式下架。被問到受市民歡迎的「我的天文台」及「出行易」程式將如何處置，黃回應指，一些系統及流程複雜的流動應用程式會繼續保留，數字辦會探討將這些程式的部分熱門功能，同步設置在「智方便」內。

「智方便」早前新增「電子證照」功能，讓市民儲存由不同政府部門發出證明文件。黃表示，相關功能是基於智方便平台有「身份核實」功能，數字辦正與一些部門洽商擴大電子證照用途，例如是釣魚牌照、消防處向從業員發出的許可證文件等。

在人工智能（AI）發展方面，由政府資助的InnoHK香港生成式人工智能研發中心（HKGAI），早前結合DeepSeek開發出本港首個大型語言模型，黃志光表示，受其支援的生成式文書輔助應用程式「港文通」，全部政府部門及政策局均已參與測試，有1.5萬名不同職系的公務員正在試用，主要用於文書撮要、文件生成、資料蒐集及分析等。

節目主持引述新加坡政府情况，當地政府研發的AI文書工具，協助公職人員草擬電郵、會議紀要，至去年底累積處理了8萬名公職人員共2000萬多項訊息，節省56%的工作時間。被問香港情況如何，黃志光回應指，香港暫時未有相關統計，認為目前1.5萬人使用仍有提升空間。不過黃以1823為例，同事有使用生成式人工智能工具，草擬回應市民的查詢或投訴，可至少節省30%工作時間，料未來在政府內部更多使用AI，將可進一步提高政府工作效率。