明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

黃志光：「智方便」今年推「小程序」平台　政府Apps現有70多個　兩年內一半遷移至「智方便」 (17:58)

政府2020年推出個人化數碼服務平台「智方便」。數字政策專員黃志光今日（24日）在港台節目《星期六問責》表示，「智方便」最新總登記人數接近350萬人，下載量800萬，每日逾10萬次使用量，反映功能受市民歡迎及接受，希望今年底登記用戶可達到400萬。他指，「智方便」今年內將推出「小程序」平台，目前在市面流通的政府流動應用程式仍有約70個，目標未來兩年內將至少一半遷移至「智方便」，原有程式將會下架。

黃志光指，過去數年在數字辦的監督及推動下，已有一部分的用量較低，或已滿足當時需要、而現時沒新需要的程式下架。被問到受市民歡迎的「我的天文台」及「出行易」程式將如何處置，黃回應指，一些系統及流程複雜的流動應用程式會繼續保留，數字辦會探討將這些程式的部分熱門功能，同步設置在「智方便」內。

「智方便」早前新增「電子證照」功能，讓市民儲存由不同政府部門發出證明文件。黃表示，相關功能是基於智方便平台有「身份核實」功能，數字辦正與一些部門洽商擴大電子證照用途，例如是釣魚牌照、消防處向從業員發出的許可證文件等。

在人工智能（AI）發展方面，由政府資助的InnoHK香港生成式人工智能研發中心（HKGAI），早前結合DeepSeek開發出本港首個大型語言模型，黃志光表示，受其支援的生成式文書輔助應用程式「港文通」，全部政府部門及政策局均已參與測試，有1.5萬名不同職系的公務員正在試用，主要用於文書撮要、文件生成、資料蒐集及分析等。

節目主持引述新加坡政府情况，當地政府研發的AI文書工具，協助公職人員草擬電郵、會議紀要，至去年底累積處理了8萬名公職人員共2000萬多項訊息，節省56%的工作時間。被問香港情況如何，黃志光回應指，香港暫時未有相關統計，認為目前1.5萬人使用仍有提升空間。不過黃以1823為例，同事有使用生成式人工智能工具，草擬回應市民的查詢或投訴，可至少節省30%工作時間，料未來在政府內部更多使用AI，將可進一步提高政府工作效率。

相關字詞﹕編輯推介 黃志光；智方便；數字辦

上 / 下一篇新聞