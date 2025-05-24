回應幼童伴屍案 何啟明：正與私隱署商討容許社署緊急時毋須受助人同意介入協助 (16:37)

何啟明今出席青協舉辦的「好義配」義工嘉許頒獎禮，回應傳媒時被問到會否盡快牽頭建立高危照顧者名冊。他說，以往相關資料庫或需受助人主動同意服務機構接觸他們，但「隱形個案」通常不會同意，但就一些有性命危險的個案，現行的方法未必可行，望有大致框架後，再與社會公佈高危資料庫的具體做法，讓相關服務可及時介入並提供協助。

針對是次伴屍案，何啟明認為不似是高危照顧者個案，但日後會審視會否「包括這類型的案例」，又指學校社工及社署已跟進並聯絡家屬，了解可如何提供協助。

青協頒獎禮嘉許6900多名義工

頒獎禮以「傳承•躍動」為主題，嘉許6900多名義工在過去一年服務逾160萬小時。青協理事會委員蔡定國致辭時稱，義工是社會額外的人力資源，現正值財政緊絀、人手缺乏的時候，義工的貢獻更為重要和寶貴，又指做好事會令腦部分泌安多酚，令人產生愉悅、開心的感覺，形容會「上癮」，義工經歷亦對年輕人的成長有幫助，增加自信及跟人合作溝通的技巧。

蔡定國又指，今年青協為第15屆全運會招募義工，吸引超過780名青年響應，反應熱烈，感謝所有義工的無私付出，期望青年持續展現服務熱誠，關心弱勢社群及服務社會。

獲頒「優秀運動義工」黃泆溱表示，上月擔任全運會場地自行車測試賽禮儀小姐，負責為頒獎嘉賓呈上獎牌，她說每次義工服務都是學習機會，接觸不同崗位，有助了解自身不足，計劃將來繼續參與不同賽事的服務，累積更多歷練。