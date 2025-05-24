荃灣警區偵破2電騙案拘3男1女 (11:15)

警方於5月15日接獲一名82歲長者報案，指早前收到懷疑騙徒來電，對方訛稱為其兒子，因涉及刑事案件被警方拘留，需要繳付20萬元「保釋金」。事主聯絡兒子求證後發現受騙，遂報警求助。

荃灣警區特遣隊及刑事部隨即展開部署，同日拘捕負責收「保釋金」的31歲姓褚男子及26歲姓邱姓女子（26歲），兩人涉嫌以欺騙手段取得財產被捕。荃灣警區刑事部經深入調查後，於5月20日再以涉嫌欺騙手段取得財產拘捕一名23歲姓王男子。全部被捕人已被暫控各一項「串謀詐騙」罪，案件將於西九龍裁判法院提堂。

另外，警方5月21日接獲一名26歲男子報案，指接獲自稱內地執法人員的人士來電，稱於內地干犯刑事案件，要求協助調查。騙徒其後約事主見面，並要求簽署偽造保密文件，事主懷疑受騙，於是報案。

荃灣警區刑事部接手調查，於昨日（23日）拘捕一名19歲姓張男子，涉嫌企圖以欺騙手段取得財產，由探員帶署扣查。兩宗案件中的事主均沒有金錢損失。

警方高度關注電話騙案，並呼籲市民，特別是長者，切勿輕信可疑來電。如有任何懷疑，應致電「防騙易18222」熱線查詢。警方重申，「以欺騙手段取得財產」罪是十分嚴重罪行，跟據香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條，任何人如觸犯該罪行，最高刑罰為監禁10年。