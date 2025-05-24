精進建築「釘牌」｜建造商會倡由標書次選承建商接手3公營房屋工程項目 (10:18)

精進建築有限公司續牌申請被政府拒絕，6月20日起從一般建築承建商名冊中除名，房委會及房協3個公營房屋項目約7600伙建屋工程進度受影響，需另覓承建商接手承建餘下工程。香港建造商會副會長李家粦今早(24日)出席商台《政經星期六》時表示，政府可委聘有經驗的承建商接手，建議考慮項目中標的次選承建商，相信該承建商的標價與精進最接近，可加快議標過程，而為確保公平公正，政府應公開交代決定。

出席同一節目的工程界立法會議員盧偉國指，精進負責3個公營房屋工程，如重新招標會勢令項目延誤，亦未必有承建商願意接手 「燙手山芋」，建議政府直接委聘可信賴承建商，認為做法不會構成不公平。

