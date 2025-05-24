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建造商會指安達臣道首置盤貪污案屬個別事件 倡善用科技防造假 (09:46)

廉署偵破位於觀塘安達臣道的長實首置盤地盤，全部6幢大廈的鋼筋紮鐵工程涉嫌貪污造假，並拘捕10名涉案男子。香港建造商會副會長李家粦今早出席商台《政經星期六》表示，相信今次是個別事件，但行業內有害群之馬，須嚴正執法，最終責任人是總承建商。
李家粦建議，針對有專業人士預先簽署「安全紙」，應利用科技，透過電子簽署，紀錄簽署時間，防止造假。
出席同一節目的工程界立法會議員盧偉國批評相關人士做法愚蠢，指建造工程落鋼筋後要經仔細檢查才能倒石屎，透過行賄而偷工減料，令人匪夷所思，必須嚴肅處理。他強調應對香港建造業有信心。 
香港建造業分包商聯會會長伍新華表示，即使事件不影響建築物結構安全，亦絕不能接受，如果業界認為本港的建造安全系數過高，無法應付，應向屋宇署等相部門反映，而非採取違法的偷工減料行為。
 

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