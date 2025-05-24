明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

哈佛港生指校園充斥不確定性 批評美政府禁收國際生倉卒 (09:00)

美國國土安全部禁止哈佛大學招收國際學生，在哈佛大學讀博士的港生Z（化名）向《明報》表示，目前處境充斥不確定，校方暫未有向學生提供進一步資料，但理解校方需時處理，包括採取法律行動。Z認為，事件早有迹可尋，例如當局曾要求校方交出外國學生參與示威片段，而校方上月曾提醒學生，若計劃到美國以外研究，建議向校方諮詢可能的風險。但Z稱政府禁止哈佛招收國際學生的決定倉卒，不少學生在本月初學期完結後已回鄉或出外研究。

另一名在美國東岸讀博士的港生A（化名）則稱，早在今年2月至3月接獲校方通知，有國際學生被撤銷簽證，但基於私隱問題或涉及法律程序，無法透露原因。據A了解，不少當地大學今年以各種形式建議學生盡量避免離開美國，舉例A就讀的大學今年3月已先後舉辦講座及發電郵提醒，除非有特殊理由，否則強烈建議國際學生暑假留在當地，擔心國際學生一旦出境可能無法重返美國。

A透露，今年在學期完結時離開美國的國際學生，都會向當地同學交代重返美國的具體航班及時間，一旦失聯，對方可協助自己向校方求助，甚或協助自己「執包袱」。但他認為學校角色較被動，充其量只能在國際學生無法入境時提供法律諮詢。至於課堂氛圍有否受影響，他舉例有部分課堂談及以巴衝突等較敏感議題，不排除會稍為「避重就輕」。他又說，中國留學生一向較少發言或參與公眾活動，相信對他們影響不算太大。

美國禁令引起本港學界及家長的憂慮。根據教育局每年公布的中六學生出路統計調查報告書，赴美升學的中六生從2018年的262人高峰，逐年跌至去年的67人。直接資助學校議會主席陳狄安表示，受地緣政治、入境政策變改等影響，近年赴美港生已大幅減少，而哈佛大學更是全球頂尖學府，受影響港生應不多。不過，他說若禁令擴至其他美國大學，或會降低港生赴美升學的意願。

陳狄安續說，現時學校將提供各類海外升學資訊，包括簽證要求、留在當地工作的機會、專業資格是否互認等，「希望學生可以了解完，再考慮清楚，才決定是否去他心儀的國家讀書」。他說，學校亦會建議有意赴美的學生作兩手準備，「例如不要只報一間大學，多報讀幾間；又或者也考慮一下其他國家（的大學）」。

「英識教育」創辦人陳思銘表示，昨日接獲逾 50 名在學或即將赴美的學生家長查詢，主要憂慮禁收國際生的命令將擴至美國其他大學，「特別是在學學生，一來不肯定能否找到學位，二來即使有學位，課程也未必能脗合」。他說，赴美學生不止渴求最好的學術資源，亦盼擴闊國際視野、訓練獨立能力，而他們家庭的經濟能力不俗，「即使不選美國，也會去英國」，相信赴美學生回流香港的機會並不高。

相關字詞﹕哈佛大學 以巴衝突 美國國土安全部 特朗普 海外升學 留學生 編輯推介

上 / 下一篇新聞