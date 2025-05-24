哈佛港生指校園充斥不確定性 批評美政府禁收國際生倉卒 (09:00)

另一名在美國東岸讀博士的港生A（化名）則稱，早在今年2月至3月接獲校方通知，有國際學生被撤銷簽證，但基於私隱問題或涉及法律程序，無法透露原因。據A了解，不少當地大學今年以各種形式建議學生盡量避免離開美國，舉例A就讀的大學今年3月已先後舉辦講座及發電郵提醒，除非有特殊理由，否則強烈建議國際學生暑假留在當地，擔心國際學生一旦出境可能無法重返美國。

A透露，今年在學期完結時離開美國的國際學生，都會向當地同學交代重返美國的具體航班及時間，一旦失聯，對方可協助自己向校方求助，甚或協助自己「執包袱」。但他認為學校角色較被動，充其量只能在國際學生無法入境時提供法律諮詢。至於課堂氛圍有否受影響，他舉例有部分課堂談及以巴衝突等較敏感議題，不排除會稍為「避重就輕」。他又說，中國留學生一向較少發言或參與公眾活動，相信對他們影響不算太大。

美國禁令引起本港學界及家長的憂慮。根據教育局每年公布的中六學生出路統計調查報告書，赴美升學的中六生從2018年的262人高峰，逐年跌至去年的67人。直接資助學校議會主席陳狄安表示，受地緣政治、入境政策變改等影響，近年赴美港生已大幅減少，而哈佛大學更是全球頂尖學府，受影響港生應不多。不過，他說若禁令擴至其他美國大學，或會降低港生赴美升學的意願。

陳狄安續說，現時學校將提供各類海外升學資訊，包括簽證要求、留在當地工作的機會、專業資格是否互認等，「希望學生可以了解完，再考慮清楚，才決定是否去他心儀的國家讀書」。他說，學校亦會建議有意赴美的學生作兩手準備，「例如不要只報一間大學，多報讀幾間；又或者也考慮一下其他國家（的大學）」。

「英識教育」創辦人陳思銘表示，昨日接獲逾 50 名在學或即將赴美的學生家長查詢，主要憂慮禁收國際生的命令將擴至美國其他大學，「特別是在學學生，一來不肯定能否找到學位，二來即使有學位，課程也未必能脗合」。他說，赴美學生不止渴求最好的學術資源，亦盼擴闊國際視野、訓練獨立能力，而他們家庭的經濟能力不俗，「即使不選美國，也會去英國」，相信赴美學生回流香港的機會並不高。